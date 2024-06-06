大陸房地產白名單措施 10省分官方授信加總逾2兆元

大陸官方近期大力推出政策支持房地產，在金融部分的白名單措施，各地陸續落地，官媒持續關注並盤點，最新統計顯示10個省市已經授信、融資超過台幣2兆元的規模。

央視新聞6日指出，從大陸國家金融監督管理總局廣東、廣西、四川、江蘇、浙江等地監管局了解到，目前各地城市房地產融資協調機制運行順利，房地產「白名單」項目審批和資金投放持續增加。

報導統計，廣東截至6月3日，轄內銀行機構共為兩批次307個「白名單」項目授信人民幣933.77億元，已提供融資392.88億元；廣西截至6月2日已完成兩批次278個「白名單」項目推送和審批，171個項目獲銀行融資137億元；四川截至5月31日共推送白名單項目381個、融資需求1,105.13億元，當地商業銀行已對219個項目授信592.26億元，已對134個項目放款179.11億元。

此外，江蘇截至5月底，共向銀行機構推送兩批次白名單項目190個、融資需求總金額623億元，目前已有129個項目落地貸款293億元；浙江截至6月2日，第一批白名單累計放款金額87.07億元，第二批白名單累計放款金額41.45億元；福建截至月底投放金額60.43億元；安徽截至5月24日已確認白名單項目167個，累計提供授信金額332.3億元，累計放款188.8億元；山東截至5月5日，審批通過409個、授信金額933億元，已為207個項目發放貸款188億元；湖北共完成兩批次白名單項目180個，實際融資需求508.5億元，銀行審批落地率100%；河北則共推送兩批次白名單項目226個，融資需求466億元，獲貸率100%。。

根據央視的報導，上述10省的授信規模，加總已經超過人民幣4,384億元，約為台幣2兆的規模，但報導明確提到已經放款的則為1,507億元人民幣（約合台幣6,710億元）。

大陸國務院甫於5月中召開「保交房」會議，宣告推出降低頭期款比例、取消利率下限等措施，並將提供「保障性住房再貸款」。大陸國家金融監督管理總局副局長肖遠企當時透露，金融監管總局指導商業銀行積極與城市協調機制對接，商業銀行「白名單」項目貸款審批金額已達到人民幣9,350億元，大陸住建部副部長董建國也表示要求城市政府推動符合「白名單」條件的項目「應進盡進」、商業銀行對其「應貸盡貸」。

2024年1月初，大陸官方發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，宣告要提出可以給予融資支持的房地產項目名單推送金融機構，此後「白名單」政策不斷推進，同時各地也逐步推出房市購買鬆綁措施，如北京針對特定身分的居民鬆綁可在五環外增購房產，蘇州也全面取消限購。