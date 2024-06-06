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大陸全國政協常委會議 增補馬曉偉、易會滿為政協委員

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸全國政協常委會6日上午閉幕，增補多位政協委員，圖為4日開幕情況。（圖／取自大陸全國政協官網）
大陸全國政協常委會6日上午閉幕，增補多位政協委員，圖為4日開幕情況。（圖／取自大陸全國政協官網）

大陸全國政協常委會6日上午閉幕，在人事上，此次會議有多位政協委員辭職或被免職，以及被撤銷身分，涉及前司法部長唐一軍等人，同時被增補為政協委員的則有前衛健委主任馬曉偉、前證監會主席易會滿等人。

根據新華社報導，大陸十四屆全國政協常委會6日上午在北京閉幕，會議經表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協委員；任命胡衡廬為第十四屆全國政協副秘書長，易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衛體委員會副主任，曹軍為教科衛體委員會駐會副主任；隋青不再擔任民族和宗教委員會駐會副主任。

此次會議也通過關於接受張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定，關於接受王填辭去第十四屆全國政協委員的決定。會議通過關於免去苟仲文第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定；追認關於撤銷石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

上述這些政協委員的辭職與撤銷，僅有張曉明被冠以「同志」的稱呼。

而此次會議的議題則是「構建高水平社會主義市場經濟體制」，中共中央政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧表示，要聚焦推進中國式現代化、落實「兩個毫不動搖」、完善市場經濟基礎制度、建設高標準市場體系、健全宏觀經濟治理體系、構建開放型經濟新體制等，深化調研協商，加強民主監督，廣泛凝聚共識，積極主動為構建高水平社會主義市場經濟體制獻計出力。

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