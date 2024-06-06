陸電商物流熱度 創六年新高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國物流與採購聯合會昨（5）日公布5月電商物流指數為113.9，較上月回升0.7，連續三個月回升，創下近六年新高。分析認為，隨著年中「618」網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，也促進了電商業務量不斷增長。

從分項指數來看，總業務量指數、農村業務量指數、物流時效指數、履約率指數、滿意率指數、實載率指數有所提高。電商物流總業務量指數連續上漲。

從地區觀察，大陸全國所有地區總業務量指數均有所提高，東部地區提升幅度最大，中部地區超過全國平均水平。

從需求品類來看，戶外運動、旅行裝備、外賣餐飲等旅行相關電商消費快速增長，電商物流總業務量指數和農村業務量指數分別回升2.1和1.8，分別達到129.8和129.7，年增速接近30%。

中國物流與採購聯合會分析，隨著「618」年中網購促銷活動臨近，各大主流電商平台提前預熱，促進電商業務量攀升。此外，電商物流企業通過資源整合、科學規劃、新技術應用、數位化改造等方式，提升供給能力和運行效率，成本指數下降到2023年同期水平。

《人民日報》引述中國物流與採購聯合會現代供應鏈研究院執行副院長王書成言論指出，美國貝克研究所發布《中國的LOGINK物流平台及其在經濟、政治和軍事力量投射方面的戰略潛力》報告指出，中國在物流數據管理領域已占據全球領導地位。同時規模龐大且高效的物流體系也支持了高速發展的新業態。

指數 物流 電商

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