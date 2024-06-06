房市「以舊換新」70城響應 帶動交易升溫

大陸研究機構中指研究院統計顯示，全大陸已有超過70城推出商品房「以舊換新」，包括深圳、鄭州、南京等地，主要採取國企收購、市場聯動、稅費補貼三種模式，消費者的反應比預期要好，二手房和新房市場交易活躍度均有提升。

新華社報導，鄭州4月20日開始實施「以舊換新」政策，5月10日完成國企收購舊房的試點，進入全面鋪開階段，計畫全年完成5,000套；南京4月27日開展國企收購「以舊換新」，首批試點2,000套。

鄭州市民劉女士說，報名參加以舊換新後，十天不到就有協力廠商評估機構來評估了。負責收購舊房的鄭州城發安居有限公司和南京安居建設集團有限責任公司公布的資料顯示，諮詢和意向登記均超預期。

鄭州市住宅與房地產業協會會長葉琦認為，國資收購模式適用於常住人口持續增長的城市，同時對國資平台的運營能力也有一定的要求。

中指研究院企業研究總監劉水表示，上海的「以舊換新」主要為「仲介優先賣」模式。購房居民先與房企達成購買新房的意向，參加以舊換新活動的房企承諾，在一定期限內，舊房未成功出售的，購房居民可以無條件退房退款，方便居民置換住房，有助於激發購房需求釋放。

深圳「以舊換新」鼓勵房地產開發企業和仲介機構，與計畫出售二手商品住房並購買新建商品住房的購房居民簽署涉及「解約保護期」的協定。若舊房未能在約定期限內售出，開發企業和換房人按約定解除協議並無條件退款。

據深圳市房地產仲介協會資料，截至5月24日，參與「以舊換新」的開發專案已從首批13個增加至63個，參與的房地產經紀品牌從首批21家增至34個，覆蓋全市1,200多家經紀機構。消費者共諮詢15,144人次，其中轉化成帶看2,604人次，通過活動簽訂新房訂金協議61套。