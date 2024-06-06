香港採購指數跌至49.2 營商環境轉差

標普全球公布最新數據顯示，香港5月採購經理指數（PMI）降至49.2，較4月50.6下滑1.4個百分點，並跌穿50榮枯線，反映出香港營商環境轉差，儘管倒退幅度輕微，卻是去年11月以來最明顯。

綜合港媒《信報》、《香港01》報導，標普全球數據指出，由於新增業務減少，港企在5月緊縮經營活動，為四個月以來第三度減產。同時，產出與訂單量跌幅更是自2022年10月以來近20個月新低紀錄。

從5月調查數據可見，不論從大陸還是海外新接的出口業務訂單，兩者都明顯萎縮。受訪業者表示，競爭激烈及經濟低迷影響5月銷售額，並指出按行業數據分析，以建造業訂單跌幅最大，製造業則減產幅度最大。業者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。面對需求低迷，私營企業輕微地減聘人手。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan分析稱，香港PMI顯示，營商環境在今年第2季中段變差，這早於上月訂單轉跌已露出端倪。

Jingyi Pan還指，5月投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。「由於看淡前景，企業為保銷路，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣。」

另，Jingyi Pan表示，隨著5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷。