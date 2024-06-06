陸服務業PMI攀十個月高點 顯示景氣加速復甦

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較4月上升1.5，來到近十個月高點。 （新華社）
5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較4月上升1.5，來到近十個月高點。 （新華社）

受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，5月大陸服務業景氣加快恢復。財新傳媒昨（5）日公布5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為54，較4月上升1.5，來到近十個月高點，且已連續17個月位於50榮枯線上方的擴張區間。

財新網報導，此前公布的5月財新中國製造業採購經理指數（製造業PMI）上升0.3至51.7，創2022年7月來最高。在製造業和服務業景氣雙雙改善的帶動下，當月綜合PMI上升1.3至54.1，企業活動總量連續第七個月保持增長，並創下一年來最快增速。

財新中國服務業PMI
財新中國服務業PMI

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業供需擴張提速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業和服務業出口好轉，市場情緒樂觀；服務業就業由降轉升，拉動綜合就業指數近九個月以來首次來到擴張區間。

王喆指出，不過，就業壓力偏大、需求弱於供給依然是目前大陸經濟面臨的問題，根本原因在於社會整體預期偏弱，這是內外部多種不利因素過去長時間疊加所導致的結果，建議施政重點必須放在穩經濟、促內需、增就業上，政策加大力道、增加效果的方向應保持一貫性、連續性。

財新中國服務業PMI分項資料顯示，服務業供需兩旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續第17個月位於擴張區間，並分別來到2023年8月和6月以來新高。服務業需求復甦勢頭強勁，新訂單指數連續第四個月上升；新出口訂單指數也連增四月並且連續第九個月位於50榮枯線以上，顯示海外需求加速擴張。受供需擴張提速帶動，服務業就業改善，5月就業指數創去年10月來新高。

PMI 指數

延伸閱讀

33歲大陸女扮22歲香港學生在新加坡做陪遊 用假特區護照被捕入獄

南海仁愛礁角力 中菲互控破壞漁網、搶奪物資

華新營收／5月156.78億元 年減11.48%

大陸牛羊肉為何創下五年新低？ 分析：供給偏多需求偏弱 造成供求階段性失衡

相關新聞

陸製電動車 歐盟下月徵臨時關稅

歐盟去年十月對大陸電動車發起反補貼調查迄今已進入第九個月，港媒報導，歐盟官員三日告訴大陸汽車製造商，歐盟執委會預計七月四...

陸服務業PMI攀十個月高點 顯示景氣加速復甦

受供需擴張提速、尤其是需求強勁的拉動，5月大陸服務業景氣加快恢復。財新傳媒昨（5）日公布5月財新中國通用服務業經營活動指...

卡達基金入股陸財管巨頭 有望加速中東資本與大陸市場交流

路透引述知情人士報導，卡達主權財富基金（Qatar Investment Authority）已同意購買大陸第二大公募基...

羅奇：香港經濟面臨三大挑戰

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇早前提出「香港玩完」論，引動熱議，他昨日在香港公開演講再稱「昔日的香港已不是今天的香港，更不是...

滬兩證合一 34萬進口車輛享紅利

據上海海關4日發布的統計數據，進口機動車輛「兩證合一」改革試點落地一年來，該海關已累計簽發新版《貨物進口證明書》33.9...

大陸新能源車市 5月淡季不淡

5月是大陸汽車市場傳統淡季，但今年新能源車銷量淡季不淡，多家上市車企發布的5月成績單表現亮眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。