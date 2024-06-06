滬兩證合一 34萬進口車輛享紅利

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海海關4日發布的統計數據，進口機動車輛「兩證合一」改革試點落地一年來，該海關已累計簽發新版《貨物進口證明書》33.9萬餘份，這意味著近34萬輛進口機動車在上海口岸享受改革紅利順暢高效通關。

中新社報導，去年6月1日，進口機動車輛《貨物進口證明書》和《進口機動車輛隨車檢驗單》兩證合一改革試點在上海海關正式啟動。

《貨物進口證明書》是海關辦結進口汽車、摩托車放行手續後，依收貨人申請所簽發的證明文書；《進口機動車輛隨車檢驗單》是海關對進口車輛是否符合中方強制性標準的合格評定結論，進口機動車輛必須取得海關出具的上述兩份單證才能上市銷售。兩證合一改革試點落地後，企業只需申請一次，海關對合規的進口機動車輛合併簽發統一證書，供公安車輛管理部門辦理登記時使用。 　

「兩證合一後，只要申領一個證書，半天就能拿到，手續簡化，時效提升，對企業來說就意味著節約更多成本。」北京梅賽德斯-奔馳（賓士）銷售服務有限公司上海物流中心經理黃龍武說。 　　

上海是大陸最大的汽車、摩托車進口口岸。今年前4個月，經上海口岸進口汽車7.2萬輛、摩托車1.3萬輛，進口量分別占大陸全國三分之一和超六成。

上海 摩托車 海關

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