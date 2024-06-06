羅奇：香港經濟面臨三大挑戰

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇早前提出「香港玩完」論，引動熱議，他昨日在香港公開演講再稱「昔日的香港已不是今天的香港，更不是明天的香港」。羅奇認為，香港經濟面臨三大挑戰：經濟基礎正在削弱、中美關係日趨緊張正影響香港、香港正在喪失政治自主權。

羅奇五日以耶魯大學資深研究員身分出席香港外國記者協會（ＦＣＣ）午餐會，直言他早前在英國金融時報撰文是一個警鐘，八十年代香港發展相當出色，但「現在一切都結束了」，隨著中港在政經上的聯繫愈來愈緊密，香港經濟沒有可能在增長相對疲弱的大陸經濟下獨善其身。

羅奇回憶說，他二十世紀八十年代降落在舊啟德機場後，隨即被香港的活力、獨特的性格迷倒。當時香港人有願景、有戰略，香港的發展相當出色，且榮景持續時間比任何人預期都要長，但「現在一切都結束了」。

羅奇引述經濟數據印證中港經濟大致同步的論點。中國在一九八○年至二○一一年，年均經濟增長逾一成，同期香港經濟增長百分之五點一；其後在二○一二年至二○二三年，大陸經濟年均增長回落至百分之六點三，香港經濟增長亦放慢至百分之一點四。

他說，「過去十多年，中港經濟增速同步向下，無論是貿易、資金或勞動力流向都放慢，當中國經濟在可預見的將來表現不佳時，恐怕香港經濟也可能出現同樣的情況。」

香港證監會行政總裁梁鳳儀出席格林威治經濟論壇（香港）後，隔空回應羅奇言論，說香港會一如既往支持一國兩制，要有一國，就要加強與中國大陸資本市場聯繫，互聯互通要做大做強；同時會一直維持兩制，沿用國際慣例來監管市場，令外國機構投資者或銀行來港，感受到香港的高水平。