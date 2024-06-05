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微信規範自媒體標註訊息來源 標示不清恐被限制傳播

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
微信將進一步規範自媒體消息的訊息來源標註。（路透）
微信將進一步規範自媒體消息的訊息來源標註。（路透）

微信珊瑚安全」5日公告，微信將進一步規範自媒體消息的訊息來源標註，要求自媒體發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關資訊時，必須標註訊息來源於權威媒體或專業科普，若未依規定標註，將會進行提醒並限制其傳播。

除此之外，自媒體發布使用AI技術生成的訊息時，必須標註內容為AI製作；發布含有虛構或演繹內容時，必須標註內容為虛構。已進行標註的訊息，會在信息底部顯示相關提示，以此協助觀眾或讀者準確瞭解訊息。

公告指出，若未依規定標註，將會進行提醒並限制其傳播。若多次未依照規定標註，將依照平台規則進行處置。

大陸網信辦此前展開「清朗．整治自媒體無底線博流量」專案行動，目標是遏制自媒體擺拍造假，切斷「毒流量吸粉變現」利益鏈。據「微信珊瑚安全」公告，自專案啟動以來，共處置違規內容3萬1,945條，處置帳號947個，視違規情況、專項要求與平台規則，採取包括禁言、封號、固定粉絲新增等處置。

微信 流量 珊瑚

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