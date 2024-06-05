大陸長三角座談會登場 推動地區一體化發展

大陸2024年長三角地區主要領導座談會5日至6日在浙江溫州登場，預計在6日的長三角整合發展高層論壇上，發布2024年度長三角整合發展實事項目清單，其中共有10個項目，涵蓋省際交通出行、醫保跨省結算、民生「一卡通」、長三角文旅合作、外國人出入境免簽等面向，這將是長三角首次聯合推出實事項目，象徵長三角地區一體化發展再向前推進一步。

中共總書記習近平2018年底提出將長三角區域一體化發展上升為國家戰略，規劃範圍包含「三省一市」，即上海市、江蘇省、浙江省、安徽省。去年該區GDP規模首次突破30兆元人民幣，較去年同期成長5.7%，佔大陸全國比重24.4%，意即以約4%的國土面積，創造了大陸全國近四分之一的經濟總量。

4月底，習近平主持召開中共中央政治局會議，審議了「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」，會議強調要始終緊扣一體化和高質量兩個關鍵，著力推進長三角一體化發展重點任務。

綜合央視、中新社報導，本次主要領導座談會是長三角整合發展上升為國家戰略以來，三省一市主要領導的第6次座談會，此外還有國家相關部會領導、長三角專家和企業家代表都齊聚溫州。會議主題是「譜寫長三角一體化新篇章，勇當中國式現代化先行者」。

據報導，座談會期間將舉行三省一市主要領導閉門會及系列活動，共有9場會議活動。6月5日舉行包括主要領導閉門會在內的「1+3」會議，並舉行長三角企業家聯盟會議。6日將先後舉辦長三角整合高層論壇、成果發布會及長三角生態環保協作小組工作會議。

據指出，三省一市主要領導閉門會圍繞科技創新和產業創新跨區域協同、完善一體化發展體制機制、推動高層次協同開放、加強生態環境共保聯治、提升安全發展能力、建設中華民族現代文明共6面向議題進行討論，達成系列共識。

6日登場的長三角整合發展高層論壇，也將舉行長三角「一帶一路」高品質發展促進會揭牌儀式和首批長三角創新聯合體成立儀式。前者是以中國貿促會為業務主管單位，由上海市牽頭、三省一市發改部門聯合發起，主要職責是推動長三角地區聯動開展相關活動和合作，以高水平的協同開放助推「一帶一路」建設。

首批長三角創新聯合體則共12個，圍繞積體電路、生物醫藥、人工智慧、新能源汽車、量子通訊、高階裝備製造、新材料等重點產業領域，以重大科技攻關任務為牽引聯合設立。