小米機器人公司遷入北京小米汽車工廠 提升自主創新能力和產業競爭力

北京小米機器人公司4日遷入北京亦莊小米汽車工廠，作為北京市重要的機器人產業集聚地，北京亦莊已形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。

北京經開區有關負責人表示，北京已有大陸首家省級人形機器人創新中心、北京人形機器人產業聯盟，匯聚了以小米機器人、優必選等為龍頭的一批人形機器人企業，發表了全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人「天工」，隨著小米機器人公司正式喬遷，將進一步以技術創新賦能產業生態，提升人形機器人自主創新能力和產業競爭力。

小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠表示，人形機器人是軟硬體跟人工智慧融合的制高點，對製造業升級和服務業升級產生巨大推動作用。小米集團在國內率先投入仿生機器人的研發並走在前列，已搭建了數百人的研發體系，其能力涵蓋從元件到硬體系統、軟體系統、操作控制和傳感的各個維度。

2023年4月，小米機器人公司在北京亦莊註冊成立，成為小米集團專注於仿生機器人技術創新與產品研發、產業化的唯一主體。

目前，小米機器人公司正推進仿人機器人在自有製造系統的分階段落地。短期內小米機器人是一個專用智慧型機器人，應用在智慧製造的某些場景中，未來將向更多場景拓展。

小米集團技術委副主席、小米機器人公司總經理許多表示，工業、服務等場景是主要應用方向，目前，小米已發表四足仿生機器人CyberDog、全尺寸人形仿生機器人CyberOne和全新的仿生四足機器人CyberDog2，其中CyberDog2能像真實犬只一樣對人的動作、語音等指令做出自主回饋，並完成前跳、後跳、避障等基礎動作以及後空翻、太空步等複雜動作。

接下來，小米機器人公司將持續推進產品創新，通過整機牽引，以開源開放平台和完整工具鏈賦能產業生態，帶動產業鏈企業協同發展；同時，通過拓展應用場景，實現與汽車、機械、電子和人工智慧等產業的集群式融合發展，將建設成為北京市首個通用仿人機器人整機產品研發、製造和應用示範專案。

北京亦莊也將進一步助力企業發展，將推出人形機器人三年行動計畫，進一步打造國內領先的機器人技術創新策源地、高端製造集聚地、集成應用新高地和產業生態示範地。