大陸牛羊肉為何創下五年新低？ 分析：供給偏多需求偏弱 造成供求階段性失衡

在豬肉價格上行之際，大陸牛羊肉價格卻跌到五年低點，尤其進口牛羊肉的價格跌最兇，並成為線上多個生鮮平台的主打特價商品。

中新社報導，今年牛羊肉為何比往年便宜？大陸以往牛羊肉的每斤價格集中在人民幣40元以上，如今人民幣30多元一斤的牛羊肉頻頻出現，多地消費者還買到20多元一斤的牛羊肉。

中國社科院農村發展研究所研究員李國祥分析，總的來說，供給偏多，需求偏弱，造成供求階段性失衡，牛羊肉價格下跌幅度較大。

李國祥稱，過去很長一段時間，牛羊肉特別是牛肉價格在上漲，各地也擴大養殖規模，再加上國際看中大陸市場的需求，生產增加，進口規模不斷擴大，但近年來，受中國消費者需求變化的影響，供給快速增加的同時，需求卻不振，只能降價出清。另外，適逢夏季肉類消費淡季，也對牛羊肉價格造成一定衝擊。

大陸牛肉產量已連續10年增長，羊肉產量連續12年增長。由於國外牛羊肉產品價格優勢顯著，牛肉進口量已連續12年增長，羊肉進口量也呈波動增長態勢。近年來，進口牛羊肉價格更是快速下跌。

如今牛羊肉價格已跌至低點，在李國祥看來，接下來止跌有可能，但價格回升遠沒有那麼快，他認為，現在大陸國內牛羊肉要面對國際市場的競爭，競爭力偏弱就會被淘汰，尤其是養殖水準比較低的，進而實現一種新的平衡，停止下跌態勢。

牛羊肉連連跌價，對養殖端也造成影響。上市公司ST天山稱，肉牛養殖效益因為市場行情下行而顯著下滑，2023年很多規模化養殖企業出現大幅度虧損。其4月銷售情況顯示，銷售量下滑下，銷售收入亦大降。

對此，李國祥表示，養殖者還是要做好心理準備，繁殖能力、飼養管理水準比較差的就得要淘汰，競爭力比較強的牛羊要保護下來，這樣才不會出現市場出清比較難的局面。同時要保持一個平常心，提高養殖水準和競爭力，方能應對國際市場進口的衝擊。