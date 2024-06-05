陸綠色航空技術突破 「地溝油」變身商用飛機航空燃油
大陸兩架商用飛機5日加注大陸自主研發的生物（生質）航空燃油，完成首次飛行任務，顯示大陸自主研發綠色航空技術應用取得重要進展。
兩架飛機分別是陸產ARJ21支線飛機和陸產C919大型客機，從山東東營機場和上海浦東機場起飛，經過1個多小時的飛行後，平穩著陸。
根據央視報導，試飛所使用的航空燃油，主要是用俗稱「地溝油」的餐飲廢油提煉而成，並以40%的比例與普通航空燃油調合，與普通燃油相比，整體可降低85%的碳排放量，不過成本不低，其製造約為普通航空燃油的3倍。
央視報導稱，大陸是亞洲第一個、全球第四個擁有自主研發生物航空燃油技術的國家，首套生物航空燃油裝置，在中國石化鎮海煉化進行規模化生產，每年能處理10萬噸餐飲廢油，相當於一個千萬人口城市一年的餐飲廢油回收量。
中國石化鎮海煉化負責人陳燕斌表示，大陸2023年航空燃油年消費量約3,000萬噸，若全部以生質航空燃油替代，大陸一年有望減少二氧化碳排放約5,500萬噸。
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