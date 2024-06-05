暴雪「戰網」重新在陸上線 陸玩家：交易紀錄被保留

繼美國暴雪娛樂與大陸網易成功「復合」後，暴雪國服「戰網」近日顯示已重新開放登錄，且帳號體系已恢復。同時，大陸玩家近來成功迎來更多暴雪旗下遊戲《魔獸世界》的國服（中國網路伺服器簡稱）回歸消息。5月底，魔獸世界正式官宣，6月6日早上10時官方與玩家分享更多魔獸世界回歸的最新消息。

北京日報指出，6月5日，多名大陸玩家表示，暴雪公司的遊戲平台「戰網」今日已經可以憑藉先前的帳號密碼順利登錄，其中，玩家自己的交易記錄也被保留下來。此前官方才宣布，將於6月6日早10時公開更多有關魔獸世界回歸的最新消息。

在微博上透過關鍵字搜索可見，多名玩家曬出自己的登入介面並難掩興奮表示，「戰網頁面與舊版一致，我2022年11月的儲值的交易紀錄仍在」；「戰網官網可以登入了，後期哥登入上去，發現之前忘了退款的餘額竟然全部都在」；「今天一大早，欣喜地發現暴雪國服網頁端已經可以登入，還可以查詢到交易儲值記錄，越來越近了」。

還有不少網友在各自的微博上發出「教學文」指，「兄弟們暴雪國服戰網已經開放登入了，如果忘記密碼，可以透過頁面驗證找回」。

此前，魔獸世界於5月31日在其官方微博表示，在6月3日到5日期間，將對官網進行維護並進一步接入戰網功能，並指在此期間可能無法完成登入與留言等操作。隨後，將進行基於「巫妖王之怒」的技術測試，這將是「巫妖王之怒」開服前的重要一步。

魔獸世界再稱，「我們將依序重啟懷舊服與正式服的服務，大家的熱情是對我們工作的極大激勵，各項回歸工作都在大家的鞭策中加速進行著。」

網易與暴雪娛樂在經歷「分手」逾1年後，終於在4月10日正式官宣「復合」。當日，雙方共同發布聲明表示，暴雪旗下遊戲將於2024年夏季開始重返大陸市場，《魔獸世界》、《爐石戰記》、《鬥陣特攻》等遊戲國服將繼續由網易代理，未來將公佈更多細節。