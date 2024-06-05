快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部：歐若損害雙方經貿合作 中必採措施維護權益

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部發言人毛寧5日表示，歐洲若推出損雙方經貿合作的措施，中方必將採取一切必要措施維權。。圖／取自微博
大陸外交部發言人毛寧5日表示，歐洲若推出損雙方經貿合作的措施，中方必將採取一切必要措施維權。。圖／取自微博

大陸商務部部長王文濤目前正在歐盟進行訪問行程，外界好奇中方是否正說服歐洲部分國家停止對中方企業的調查，包括阻止歐洲對中國出口的產品加徵關稅等。對此，大陸外交部回應指，歐洲若推出損雙方經貿合作的措施，中方必將採取一切必要措施維護合法權益。

大陸外交部周三下午舉行例行記者會，發言人毛寧於會上針對媒體提問上述相關問題指出，關於王文濤訪問歐洲的情況，具體建議媒體向大陸商務部了解。不過，她表示，關於歐盟的反補貼調查和關稅，中方已經多次闡明了立場，中方認為貿易保護主義不符合任何一方的利益，希望歐方能夠恪守堅持自由貿易、堅持開放的承諾。

毛寧強調，「如果歐方推出任何損害中歐經貿合作的措施，中方也不會坐視不管，我們將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益。」

此前，王文濤在葡萄牙當地時間4日曾針對「公平競爭」問題發表看法表示，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。他警告，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路。」中方願與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。

王文濤認為，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳。他強調，真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人。同時，供平競爭也應是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。

王文濤再指，公平競爭是世界各國的共識和國際交往的基石，不能任由少數國家來定義。「中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。」

外交部 大陸商務部 毛寧

延伸閱讀

拜登指願出兵保台 陸外交部：威脅動不了捍衛主權決心

假訊息戰爭已打響！歐盟選舉右傾中 俄羅斯假新聞掀輿論戰

網紅艾庭遊澳遭痛毆 外交部：提供當地律師資訊及協助

歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

相關新聞

陸外交部：歐若損害雙方經貿合作 中必採措施維護權益

大陸商務部部長王文濤目前正在歐盟進行訪問行程，外界好奇中方是否正說服歐洲部分國家停止對中方企業的調查，包括阻止歐洲對中國...

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

香港知名知名黃金零售商周大福遭傳出其深圳工廠無預警停工停產。陸媒引述網傳通知截圖指，因市場環境變化，公司決定將北山工廠相...

港媒：歐盟預計7月4日起對中國電動車徵收臨時關稅

綜合外電和港媒報導，歐盟官員3日告訴中國汽車製造商，歐盟執委會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

美國史丹福大學一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，但隨後，該團隊發布的模型因為一個暗藏的「清華簡」彩蛋，...

歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

歐盟正在調查中製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，法廣網引述南華早報報導稱，歐盟官員告訴中國汽車製造商，歐盟...

陸發改委：加大對重大戰略、薄弱環節等金融支持

大陸國家發改委近日表示，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。同時，還要強化產業政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。