陸外交部：歐若損害雙方經貿合作 中必採措施維護權益

大陸商務部部長王文濤目前正在歐盟進行訪問行程，外界好奇中方是否正說服歐洲部分國家停止對中方企業的調查，包括阻止歐洲對中國出口的產品加徵關稅等。對此，大陸外交部回應指，歐洲若推出損雙方經貿合作的措施，中方必將採取一切必要措施維護合法權益。

大陸外交部周三下午舉行例行記者會，發言人毛寧於會上針對媒體提問上述相關問題指出，關於王文濤訪問歐洲的情況，具體建議媒體向大陸商務部了解。不過，她表示，關於歐盟的反補貼調查和關稅，中方已經多次闡明了立場，中方認為貿易保護主義不符合任何一方的利益，希望歐方能夠恪守堅持自由貿易、堅持開放的承諾。

毛寧強調，「如果歐方推出任何損害中歐經貿合作的措施，中方也不會坐視不管，我們將採取一切必要措施，堅決維護自身的合法權益。」

此前，王文濤在葡萄牙當地時間4日曾針對「公平競爭」問題發表看法表示，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。他警告，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路。」中方願與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。

王文濤認為，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳。他強調，真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人。同時，供平競爭也應是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。

王文濤再指，公平競爭是世界各國的共識和國際交往的基石，不能任由少數國家來定義。「中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。」