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港媒：歐盟預計7月4日起對中國電動車徵收臨時關稅

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
歐美近期指控中國大陸新能源車出現產能過剩問題，引起雙邊關係緊張。圖為準備出口的車輛從福州港江陰港區碼頭駛上遠洋滾裝輪。 新華社
歐美近期指控中國大陸新能源車出現產能過剩問題，引起雙邊關係緊張。圖為準備出口的車輛從福州港江陰港區碼頭駛上遠洋滾裝輪。 新華社

綜合外電和港媒報導，歐盟官員3日告訴中國汽車製造商，歐盟執委會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。

香港南華早報4日報導，歐盟對中國電動汽車行業補貼的調查，可能會導致本已緊張的中歐關係出現新的裂痕。歐盟執委會預計將在下周私下通知各公司將適用的進口關稅水平。

報導引述知情人士說，中國一家汽車製造商協會3日在布魯塞爾與歐盟貿易部門就調查舉行了聽證會。在聽證會上，中國企業被告知預計將於7月4日徵收臨時關稅，但沒有透露關稅稅率。受影響的中國企業已就歐盟執委會顯然決定在不按照歐盟慣例，即在關稅生效前四周通報稅率的情況下就徵收關稅一事，尋求法律諮詢。

此前，預計該稅率將於5日公布。7月4日後，歐盟執委會有四個月的時間與成員國協商，將臨時關稅變為永久性關稅。

新加坡聯合早報報導，去年10月，歐盟發起了針對中國電動汽車的反補貼調查，並對三家中國企業進行抽樣調查。歐盟將根據調查結果決定是否加徵關稅。此事激怒了北京，並主導了數月來有關中歐關係的討論。

此前，據美國政治新聞網Politico歐洲版5月2日報導，歐盟執委會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯說，歐盟執委會對中國電動汽車啟動的反補貼調查正取得進展，他暗示歐盟可能在今年暑假之前開徵反補貼關稅。

針對歐盟方面的舉措，大陸商務部長王文濤當地時間3日出席在西班牙馬德里召開的「中國—西班牙經濟工業合作混委會」第29次會議時指出，歐方以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。

王文濤還批評，所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

據大陸商務部新聞稿，上述會議由王文濤與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波共同主持。雙方就推動中西經貿關係高質量發展及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調查、便利兩國人員往來、政府採購、農食產品市場准入等議題深入交換意見。

此外，王文濤3日還與奎爾波共同會見西班牙工商界代表。王文濤指出，中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，中國商務部也建立了外資企業圓桌會議和協調機制。西班牙企業在華遇到困難和問題，歡迎通過上述機制反映，商務部將積極協調解決。

歐盟 西班牙 電動汽車

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