快訊

國會改革法案送抵政院！卓榮泰將邀專家審視條文 研議是否覆議

時薪600元戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

大陸5月服務業景氣衝到10個月來高點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
大陸財新傳媒與標普全球集團5日公布大陸5月服務業採購經理人指數（PMI）衝到10個月來高點。情境示意圖。服務業講求以客為尊。圖/ingimage
大陸財新傳媒與標普全球集團5日公布大陸5月服務業採購經理人指數（PMI）衝到10個月來高點。情境示意圖。服務業講求以客為尊。圖/ingimage

大陸財新傳媒與標普全球集團5日公布大陸5月服務業採購經理人指數PMI）衝到10個月來高點，達54，比4月時的52.5明顯升高，與官方服務業PMI顯示的景氣擴張勢頭相互呼應。

服務業PMI已連續17個月高於50，顯示服務業活動持續擴張。

財新傳媒指出，服務業活動與整體新訂單指標都連續第17個月處於擴張區，分別是去年7月及5月以來的最高水準；出口訂單指標也連續第四個月加速擴張，且連續第九個月處於擴張區。服務業就業指標萎縮三個月之後，5月再度恢復擴張，這對大陸經濟展望有利。

財新傳媒分析師表示，市場氛圍仍然樂觀，受訪企業普遍對未來市場展望有信心，但也擔憂全球經濟格局，以及原料成本持續上升。

另外，涵蓋服務業與營建業的非製造業PMI指數從51.2小幅下降到51.1。

PMI 指數

延伸閱讀

中國5月電動車瘋！比亞迪狂銷33萬輛 小米SU7交付8,646輛

賴清德上任兩岸僵局未解 藍委看好郭智輝能建立對話管道

全球航空雙雄急搶陸市 空巴傳再獲大陸百架客機訂單

陸重點百城新房價 前5月漲1%

相關新聞

港媒：歐盟預計7月4日起對中國電動車徵收臨時關稅

綜合外電和港媒報導，歐盟官員3日告訴中國汽車製造商，歐盟執委會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

美國史丹福大學一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，但隨後，該團隊發布的模型因為一個暗藏的「清華簡」彩蛋，...

歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

歐盟正在調查中製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，法廣網引述南華早報報導稱，歐盟官員告訴中國汽車製造商，歐盟...

陸發改委：加大對重大戰略、薄弱環節等金融支持

大陸國家發改委近日表示，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。同時，還要強化產業政...

訂單量跌至20月新低！ 5月香港PMI跌破榮枯線至49.2

香港近來跟隨大陸腳步持續拋出救市政策，然而效果似乎不見起色。標普全球近日公布最新數據指出，香港5月採購經理指數（PMI）...

全球航空雙雄急搶陸市 空巴傳再獲大陸百架客機訂單

在美國波音努力搶攻大陸市場的同時，法國空中巴士也積極搶進大陸市場。彭博社引述消息指，空中巴士正在與大陸就出售其逾百架A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。