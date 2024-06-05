大陸5月服務業景氣衝到10個月來高點

大陸財新傳媒與標普全球集團5日公布大陸5月服務業採購經理人指數（PMI）衝到10個月來高點，達54，比4月時的52.5明顯升高，與官方服務業PMI顯示的景氣擴張勢頭相互呼應。

服務業PMI已連續17個月高於50，顯示服務業活動持續擴張。

財新傳媒指出，服務業活動與整體新訂單指標都連續第17個月處於擴張區，分別是去年7月及5月以來的最高水準；出口訂單指標也連續第四個月加速擴張，且連續第九個月處於擴張區。服務業就業指標萎縮三個月之後，5月再度恢復擴張，這對大陸經濟展望有利。

財新傳媒分析師表示，市場氛圍仍然樂觀，受訪企業普遍對未來市場展望有信心，但也擔憂全球經濟格局，以及原料成本持續上升。

另外，涵蓋服務業與營建業的非製造業PMI指數從51.2小幅下降到51.1。