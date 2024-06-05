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中國5月財新服務業PMI達54 創近10個月新高

中央社／ 上海5日電

中國財新服務業採購經理人指數（PMI）5月數據為54，創去年8月以來新高。專家指出，這是服務業需求成長拉抬結果；不過就業壓力大、整體需求弱仍是目前經濟根本性問題。

中國財新網今天發布5月中國財新服務業PMI數據為54，較4月52.5增加1.5個百分點，創下去年8月以來新高，連續17個月高於50榮枯線，顯示受到供需擴張、需求成長拉動，5月服務業景氣加快恢復。

5月中國財新服務業PMI分項數據顯示，服務業供需暢旺，5月經營活動指數和新訂單指數連續17個月位於擴張區間，服務業需求復甦態勢強。新訂單指數連續4個月上升；新出口訂單指數也連續成長4個月，顯示海外需求擴張。

中國財新網剖析，受到供需擴張影響，服務業就業狀況有所改善，5月就業指數創下去年10月以來新高，結束先前連續3個月收縮態勢。調查企業反映，增加用工正是為了應對持續增加的業務量。

中國財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業5月呈現供需擴張加速態勢，尤其是服務業需求強勁，製造業、服務業往好的方向發展，市場情緒樂觀，服務業就業也由降轉升，拉動綜合就業指數。

王喆坦言，不過就業壓力偏大、需求弱於供給依然是目前經濟面臨的問題，根本原因在於社會整體預期偏弱，這是內外部多種不利因素過去長時間疊加所導致的結果。

王喆認為，長期累積下來的問題必須在長期中尋找解決途徑，各個施政重點必須放在穩經濟、促內需、增就業上，政策加大力道、增加效果的方向應保持一貫性、連續性。

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