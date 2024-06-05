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中國推進自駕汽車 批准9家車商上路測試3級自駕

中央社／ 台北5日電

中國工信部發布聲明，批准9家中國汽車製造商於公共道路上測試搭載3級自動駕駛技術車輛，包括比亞迪、蔚來等汽車製造商在內。這是中國推動採用自駕汽車計畫的一部分。

路透社4日報導，根據中國工信部4日發布的一份聲明，批准9家中國汽車製造商可於公共道路上測試自動駕駛技術車輛。包括比亞迪、蔚來等汽車製造商，以及長安汽車、廣汽和上汽等國有汽車製造商在內，將測試3級自動駕駛技術。網約車也包含在內。

中國將汽車自動駕駛技術劃分為5個級別，從1級的巡航控制等駕駛輔助功能到5級全自動駕駛。

中國從2023年11月就公布全國性計畫的指導方針，開始接受尋求大規模推出自駕車輛公司的申請。在該計畫中，測試車輛的駕駛無需操作方向盤，而汽車製造商和網約車隊營運商將負起安全責任。

包括華為、小鵬汽車在內至少10家汽車製造商和供應商已在中國提供2級自動駕駛功能，但仍需駕駛專心操作方向盤。

中國工信部表示，該試點計畫將推動中國「智能網聯新能源汽車產業高質量發展」，但沒有做出詳細說明。

路透社報導指出，汽車製造商高層表示，此舉意味著距離販售3級自動駕駛車輛給個人用戶和車隊營運商又近一步。

根據路透社先前的報導，特斯拉也擬在今年內向中國用戶提供「全自動駕駛」（FSD）軟體。FSD也是2級系統，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）表示，更多自動駕駛汽車將實現。

FSD 特斯拉 馬斯克

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