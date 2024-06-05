快訊

國會改革法案送抵政院！卓榮泰將邀專家審視條文 研議是否覆議

時薪600元戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

指歐盟保護主義影響中企信心 王文濤稱一條死路

中央社／ 台北5日電

中國商務部長王文濤近日在歐洲訪問，與葡萄牙經濟部長芮斯（PedroReis）會面時再提歐盟的保護措施嚴重影響中企投資信心，並稱保護主義是一條死路。

根據中國商務部官網發布，當地時間4日，王文濤與葡萄牙經濟部長芮斯在里斯本會面，雙方就推進中葡經貿關係、落實中葡論壇第6屆部長級會議成果議題，進行深入交流。

在談及公平競爭問題時，王文濤表示，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心，並稱，「保護主義不是出路，而是一條危險的死路」。

王文濤說，中方願和歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。芮斯則回應，認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

本月2日，王文濤在西班牙訪問時同樣提到，近期歐盟以中國產能過剩論和不公平競爭等「錯誤敘事」為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動車、鐵路機車、光能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。

當時他強調如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的「正當利益」。

歐盟 葡萄牙

延伸閱讀

歐洲議會選舉前夕 5大重點一次看

產能過剩？中國新能源車全球市占升至67%

王文濤：如歐方言行不一打壓陸企 將採取一切必要措施

歐盟若加徵關稅 中國電動車將少賺40億美元

相關新聞

港媒：歐盟預計7月4日起對中國電動車徵收臨時關稅

綜合外電和港媒報導，歐盟官員3日告訴中國汽車製造商，歐盟執委會預計將從7月4日起對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅。

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

美國史丹福大學一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，但隨後，該團隊發布的模型因為一個暗藏的「清華簡」彩蛋，...

歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

歐盟正在調查中製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，法廣網引述南華早報報導稱，歐盟官員告訴中國汽車製造商，歐盟...

陸發改委：加大對重大戰略、薄弱環節等金融支持

大陸國家發改委近日表示，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。同時，還要強化產業政...

訂單量跌至20月新低！ 5月香港PMI跌破榮枯線至49.2

香港近來跟隨大陸腳步持續拋出救市政策，然而效果似乎不見起色。標普全球近日公布最新數據指出，香港5月採購經理指數（PMI）...

全球航空雙雄急搶陸市 空巴傳再獲大陸百架客機訂單

在美國波音努力搶攻大陸市場的同時，法國空中巴士也積極搶進大陸市場。彭博社引述消息指，空中巴士正在與大陸就出售其逾百架A3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。