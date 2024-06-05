陸發改委：加大對重大戰略、薄弱環節等金融支持

大陸國家發改委近日表示，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。同時，還要強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，為大陸民營企業更好融入新發展格局夯基助力。

據大陸發改委微信公眾號消息，大陸國家發改委6月3日至4日召開促進製造及科技行業融資的會議指出，促進民營經濟發展壯大是堅持社會主義基本經濟制度的根本要求，是建構高水平社會主義市場經濟體制的重要內容，是推動高質量發展的重要支撐。

會議強調，民營經濟作為推動中國式​​現代化的生力軍，是加快構建新發展格局的重要力量。要持續完善機制、優化環境、擴大開放，助力民營企業在高水平科技自立自強、暢通國內大循環和「走出去」中不斷發展壯大。要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域與薄弱環節的金融支持，強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，為民營企業更好融入新發展格局夯基助力。

另，上海證券報昨4日指出，大陸國家發改委《2024-2025年社會信用體系建設行動計劃》近日正式印發。行動計劃提出，加快地方融資信用服務平台整合。原則上一個省份只保留一個省級平台，市級、縣級設立的平台不超過一個，整合後的平台應當具有唯一名稱、唯一營運主體。將地方平台全部納入全國一體化平台網路實行清單式管理。完善全國一體化平台網路標準體系和管理規範。