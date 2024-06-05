港媒：歐盟7/4起對中國電動車徵臨時關稅

香港南華早報4日報導，歐盟官員3日對中國汽車製造商表示，歐盟預計從7月4日起對中國製造的電動車徵收臨時關稅，並預計在下週私下通知各製造商所適用的進口關稅水平。

去年10月歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）對中國政府涉嫌非法補貼電動車展開貿易調查，當時指將於13個月內完成調查。

據知情人士透露，中國的汽車協會3日在比利時布魯塞爾會見歐盟貿易部，就調查舉行聽證會。在此次聽證會上，中國的電動車製造商被告知歐盟預計將於今年7月4日徵收臨時關稅，但沒有透露關稅稅率。

據了解，受影響的中國企業已就歐盟執委會明顯會徵收關稅，但沒有按照執委會的慣例在生效前4個星期通報稅率，屬求法律意見。

7月4日後，歐盟執委會有4個月的時間與成員國協商，將臨時關稅永久化。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示相關調查正進行中，不會對此發表評論，歐盟很快會宣布一些臨時內容。

報導表示，研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的分析師認為，鑑於其他市場的關稅更高，若歐盟設定的關稅低於50%，不太可能阻止所有中國電動車進口並保護歐盟產業。美國上個月宣布對中國進口電動車徵收 100%關稅。

歐盟歷史上徵收的平均反補貼稅率為19%，而目前歐盟對汽車徵收10%的進口稅。

德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for theWorld Economy）日前發布的研究顯示，對中國電動車徵收20%的關稅將導致歐盟從中國的電動車進口額減少38億美元（約新台幣1229億元），約是目前進口額的25%；國產電動車的銷售額將增加33億美元。

報導表示，北京決定如何應對也需要平衡不同方面。中國商務部官網2日表示，當時在西班牙訪問的中國商務部長王文濤表示，中國希望透過對話協商妥善處理與歐盟的經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。

王文濤表示，如歐方言行不一繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中企正當利益。

南早報導指出，迄今為止，中國已透過官方、媒體和商業管道透露，威脅針對歐盟豬肉、乳製品、大型引擎汽車和飛機發起反制措施。中國今年初今天已開始對產自歐盟、容量200公升以下的進口白蘭地實施反傾銷調查。