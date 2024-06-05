快訊

唐治平現身士檢撂泰文 質疑「外傳與母爭執」：怎會有人知道

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

中國官方出手收購房子救市 一線城市跟進

中央社／ 雯上海5日電

中國政府推出收購房企庫存成屋措施，一線城市廣州市也跟進，有房企人士透露，收購價約為房企成本價，由於目前專案售價已經低於成本價，政府願意用成本價收購「最好了」。

中國人民銀行5月17日宣布，設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成、未出售商品房，用作配售型、配租型保障性住房。

中國以國家隊姿態入場試圖振作房地產市場，一線城市等多地陸續跟進政策。

據中國房地產報、澎湃新聞4日報導，廣東省廣州市在5月30日發布「關於廣州（新塘）至汕尾鐵路專案（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告」，規劃收購成屋作為安置用房源。

澎湃新聞引述房企說法指出，一般循正常銷售的房子有土地成本、建築安裝工程成本，還有管理費、行銷費、財務費用以及各類稅費，成本管控為動態的，粗略估計官方收購價大概是房企成本價格80%。

一名房企人士表示，目前一線城市郊區房地產市場恢復不理想，交易流速相對地較慢，透過官方收購方式出售成屋，對於房企來說，這可以節省部分成本，也可以加快資金流動。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州這波收購強調就近原則（收購房源必須在增城區新塘鎮範圍內），這也啟發各地對於保障房、安置房的需求進行系統分析，可愈加精準落實成屋去庫存相關工作。

澎湃新聞報導提到，有多個城市於先前宣布，不再開工建設安置用房源。

中國房地產報引述一家廣州民營房企的意見表示，政府公布收購價是成本價，由於目前公司專案售價已經低於成本價了，「如果能以成本價賣給政府當然最好了」。

一線城市 售價 房地產

延伸閱讀

活得艱難 「窮人三件套」榨菜、泡麵、飲料價飆

5月救市新政頻出 中國百大房企銷售仍年跌34%

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

一線城市救房大車拚 繼上海之後 廣州首購自備款降至15%

相關新聞

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

美國史丹福大學一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，但隨後，該團隊發布的模型因為一個暗藏的「清華簡」彩蛋，...

歐盟傳7月4日起 對中電動車徵臨時關稅 關係恐現新裂痕

歐盟正在調查中製電動車是否因北京的補貼而享有不公平的競爭優勢，法廣網引述南華早報報導稱，歐盟官員告訴中國汽車製造商，歐盟...

陸發改委：加大對重大戰略、薄弱環節等金融支持

大陸國家發改委近日表示，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。同時，還要強化產業政...

訂單量跌至20月新低！ 5月香港PMI跌破榮枯線至49.2

香港近來跟隨大陸腳步持續拋出救市政策，然而效果似乎不見起色。標普全球近日公布最新數據指出，香港5月採購經理指數（PMI）...

全球航空雙雄急搶陸市 空巴傳再獲大陸百架客機訂單

在美國波音努力搶攻大陸市場的同時，法國空中巴士也積極搶進大陸市場。彭博社引述消息指，空中巴士正在與大陸就出售其逾百架A3...

福斯中國團隊 將大砍人事成本

為推進在全球和中國大陸市場上的轉型，德國福斯汽車（陸稱：大眾汽車）將大砍成本。據第一財經報導，大眾汽車集團（中國）近日為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。