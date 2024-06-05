訂單量跌至20月新低！ 5月香港PMI跌破榮枯線至49.2

香港近來跟隨大陸腳步持續拋出救市政策，然而效果似乎不見起色。標普全球近日公布最新數據指出，香港5月採購經理指數（PMI）降至49.2，較4月的50.6進一步下跌，並跌穿50榮枯線，此點也反映出香港營商環境轉勢變弱。儘管倒退幅度雖然輕微，卻是去年11月以來最明顯。同時，產出與訂單量跌幅更是創下自2022年10月以來新低紀錄。

綜合港媒《信報》、《香港01》報導，標普全球數據指出，由於新增業務減少，港企在5月緊縮經營活動，為4個以來第3度減產。而產出與訂單量跌福更是自2022年10月以來新低。

從5月調查資料可見，不論從大陸還是海外新接的出口業務，兩者都明顯萎縮。受訪業者表示，競爭激烈及經濟低迷影響5月銷售額，並指出按行業數據分析，以建造業訂單跌幅最大，製造業則減產幅度最大。他認為，需求疲弱是出口下滑的原因。面對需求低迷，私營企業輕微地減聘人手。

此外，標普全球表示，企業調整薪酬令員工成本增加。採購價格卻因港元走強而連兩月走跌。整體投入成本的通貨膨脹幅度溫和，也是2021年3月以來最低。不過，為穩定銷售營業額，企業寧可消化成本升幅，更自2022年3月以來首次降低售價。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan分析稱，香港PMI顯示，營商環境在今年第2季中段變差，這早於上月訂單轉跌已露出端倪。就業方面則顯示自去年11月以來首次下降，而產出量也回復緊縮。

Jingyi Pan還指，5月投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。「由於看淡前景，企業為保銷路，於是承受成本升幅，還為客戶提供額外折扣。」

另，Jingyi Pan表示，隨著5月新增訂單跌至20個月最低，包括新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近期的經營環境很可能持續低迷。