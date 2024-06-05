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分析：中國房地產短多長空 專家憂步日本後塵

中央社／ 台北5日電

中國住宅動工面積下滑，低迷不振的房地產行業燃起擺脫長期供給過剩的希望；但分析指出，雖可能出現週期性反彈，但中期來看還是萎縮，中國的情況令人想到日本，日本房市調整歷時逾18年。

據中國國家統計局數據，2023年住宅新開工面積為6億9286萬平方公尺，年降20.9%，今年1至4月住宅新開工面積1億7006萬平方公尺，年降25.6%。

路透社4日報導，分析人士稱，這表明新屋建設可能會在一年左右的時間內觸底，從而減輕房地產業危機給經濟帶來的部分壓力，但這個曙光可能是一閃而逝。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的合夥人萊特（Logan Wright）說，有理由相信，中國房地產可望趨於穩定，但不會再成為經濟成長的推動力，僅能貢獻顛峰時期40%到50%的水準。

牛津大學中國中心的經濟學者馬格諾斯（GeorgeMagnus）也說。中國房地產行業有可能出現週期性反彈，但從中期觀察還是萎縮。

報導以美國及西班牙為例，指兩國分別自2006、2007年出現房地產危機，並持續5年多，從峰值到谷底的跌幅達30至40%。而在日本，這一調整歷時超過18年，最終房價下跌達47%。

報導指出，目前中國政府因應措施是採取限制開發商降低新房價格幅度，以及其他杯水車薪的支持措施。一位未具名的摩根大通分析師說，這也許是有意選擇的策略，目的在於「降低金融外溢風險」。

另一位要求匿名的政策顧問表示，中國政府無意支撐房地產市場，其目的是穩定現狀，或至少減緩其衰退。

缺乏資金的中國房地產開發商，目前資產負債表上仍然存在大量未售出的房屋，規模估計可能幾乎是倫敦面積的兩倍，這些都變成銀行和其他金融機構的帳面負債。北京當局進而要求地方政府購買賣不出的房子，不良資產從開發商轉嫁到地方政府手中。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示，地方政府可能會遭遇與日本銀行類似的命運，最終不得不進行資本重組，這意味著「更長期、更持久的調整」。

艾雷洛說，不良資產還沒有開始清理，這就是為什麼中國的房地產問題看起來更像日本，而不是美國或西班牙。

房地產 日本

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