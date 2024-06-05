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寧夏煤業聘大專學歷井下工 平均13人搶1職位

中央社／ 北京5日電

中國國企寧夏煤業近日公告招聘井下操作工，學歷要求為大專理工科系，計劃招錄600人，公告一出立即湧來7900人報名，平均13人爭1名額。如此「盛況」引來網上輿論感嘆就業形勢不樂觀。

澎湃新聞等陸媒日前報導，據招聘公告，這次招聘的井下操作工類別均為生產運行，性質為合約工，職責包括「從事煤礦掘進，開採，皮帶運輸，膠輪車運輸，設備機械和電氣系統的操作、安裝、檢修與維護」等工作，學歷要求為大專理工相關科系。

招聘公告還要求，應聘者需具3年及以上相關工作經驗；35歲及以下，條件優秀者可放寬至40歲等。

截至2日晚間，中國國家能源集團人力資源招聘網站社會招聘欄公布的數據顯示，已分別有2614人、1990人、1444人、1173人及705人報名清水營煤礦（籌建處）、羊場灣煤礦、梅花井煤礦、紅石灣煤礦、金家渠煤礦（籌建處）的井下操作工崗位，也就是已有7926人報名競爭600個井下操作工職位。

對此，有網友留言稱「大專已經做底層的牛馬了」、「有得幹總比沒的強」、「就業形勢不容樂觀」，但也有人認為「國能寧煤、寧夏電力的工資真的很高」。

不過，陸媒極目新聞評論指出，中國各地累計逾2500個採掘工作面已完成人工智慧化升級，大型煤炭企業掘進機械化程度超過79%。現今大型煤礦的採掘早非「人挑背扛」，煤礦智慧系統全方位監測煤礦，機器設備或瓦斯濃度出現異常會提前預警，很多「急難險重」工作都由機器人承擔，設備出現問題時才由工人下井檢修。

評論說，這就不難理解寧夏煤業的招聘要求大專學歷及理工相關科系，「煤業公司招工要求大專，不要誤解成學歷貶值」。

科系

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逾7900人競聘寧夏煤業井下操作工 最低學歷要求大學專科

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