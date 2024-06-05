扎根上杭工業園區 台商展長才

福建省龍岩市上杭縣，是位於福建西部山區的一個客家古邑。這個偏僻的山區縣，近年來悄然崛起一個新材料產業集群，吸引一個12人台灣技術管理團隊集聚於此。

中新社報導，這個台灣團隊駐扎在福建上杭工業園區蛟洋新材料產業園。「這裡的循環經濟園區做新材料有很大優勢，化工產業優勢和營商環境讓團隊決定扎根這裡發展事業」。回憶起2018年落戶蛟洋新材料產業園，福建天甫電子材料有限公司常務副總經理劉奕豐感慨道，正因當初正確選擇，他和團隊現在愈做愈有信心。

現年47歲的劉奕豐，在台灣南台科技大學化學工程系畢業後，一直從事濕電子化學品工作。當年，受業內人士的推薦和邀請，他帶領台灣團隊來到上杭縣與福建德爾科技股份有限公司合作，成立福建天甫電子材料有限公司。

走進被自然環繞的福建天甫電子材料有限公司，只見現代化廠房、倉庫、辦公樓及配套設施齊全。這是一家專注於半導體級電子化學材料研發、生產和銷售的高新技術企業。劉奕豐表示，公司秉持節能環保，「在這裡，你基本聞不到化學品味道，全部完工後也將如此」。

劉奕豐說，該項目總投資12.6億元（人民幣，下同），分三期建設。其中，2022年7月一期項目已竣工投產，現進行二期工程建設，預計2025年底全部項目建設完成，產值將達到50億元。

他表示，公司由外銷轉內銷，產品供應大陸光伏產業、新能源車等使用，不愁銷路。劉奕豐認為，一方面，大陸擁有全世界最大的市場，大到無論外界市場如何，依然可以依靠國內循環獲得發展；另一方面，公司所在園區是一個特色循環經濟園區，生產的廢棄物可成為其他公司原材料，原材料當地基本可購買，實現循環經濟。

劉奕豐說，初「登陸」就愛上這裡的氣候、飲食和客家人的淳樸性格，還有兩人在這裡成家，「交流應該雙向互動，期待大陸青年也到台灣工作」。