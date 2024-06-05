華為折疊機 全球市占衝三成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

市場研究機構集邦科技（TrendForce）指出，受限高維修率、高售價等問題困擾，預計2024年全球折疊手機出貨量約1,780萬支，占整體智慧手機市場出貨總量僅約1.5%，預期到2028年占比才有機會達到4.8%。

TrendForce還指出，預估華為今年折疊手機市占率有望達到30.8%，將對折疊手機市場領導者南韓三星構成大威脅。

據大陸科技媒體《芯智訊》報導，TrendForce報告顯示，從廠商表現來看，三星一直位居業內折疊手機領導品牌，在2022年就拿下超過八成市場，不過，2023至2024年間，更多智慧型手機品牌廠商加入競爭，其市占率也從約60%降至50.4%左右。

然而，華為自2023年來在折疊手機市場表現優異，勢頭不容小覷。

2023年下半年，華為推出Mate X5帶動其2023年折疊手機市占率首次突破雙位數，達到12%。隨後，2024年初，華為再推全新Pocket 2，預料今年第3季華為將再推首款三折手機，估華為今年折疊手機市占率有機會達30.8%。

TrendForce認為，定價是影響消費者購買折疊螢幕手機的關鍵因素之一，因此各品牌廠商都致力於提升顯示器效能與減少摺痕，同時降低整機成本。

不過，大陸品牌Nubia今年於日本市場首發Nubia Flip，以低價的499美元上市，除日本、大陸市場也在各地展開預售，銷售量可望獲佳績。

同時，對於未上市的折疊版iPhone，TrendForce稱，蘋果仍在評估各零件的規格與性能，明確的開案與後續規劃仍有一段距離，最快可能發生的時間也將是在2027年之後。「後續若蘋果加入折疊手機競爭，整體市場才會有更明顯的變化。」

品牌 市占率 日本

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