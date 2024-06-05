福斯中國團隊 將大砍人事成本

為推進在全球和中國大陸市場上的轉型，德國福斯汽車（陸稱：大眾汽車）將大砍成本。據第一財經報導，大眾汽車集團（中國）近日為旗下所有公司設立績效項目「KI 10」，該項目設立明確目標：與2023年相比，未來三年將實現降本20%，包括固定成本和人員成本。

大眾汽車集團（中國）執行長貝瑞德（Ralf Brandstätter）、大眾汽車集團（中國）執行副總裁穆勇（Jörg Mull）、人資與流程負責人霍夫曼（Martin Hofmann）在5月30日發布公告文件，大眾汽車集團在中國區的子公司員工均收到該文件。

文件稱，未來兩年，效率將是關鍵，大眾汽車集團正在透過投資新技術來推進其在全球和中國市場的轉型，以保障未來的競爭力。中國激烈的市場環境為公司財務業績帶來額外壓力，「若想保持競爭力，必須現在就為未來投資。為了能夠進行這些投資，中國業務的盈利能力是最重要的。自去年以來，我們中國的團隊一直努力在當地實施績效計劃。」