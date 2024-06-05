陸央企嚴控 禁收購、參股各類金融機構

大陸國務院國資委表示，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。

對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上也不予參股和增持。

大陸國務院國資委黨委近日召開擴大會議，會議主要有三大要點：一是促進區域協調發展；二是在金融領域落實全面從嚴治黨要求；三是充分認識就業工作。

在區域協調發展上，會議提及要一體化統籌推動中部地區崛起，並助力中部地區加快構建現代化產業體系，還要協同推進生態環境保護和綠色低碳發，建設美麗中部。

在金融領域上，會議強調，要立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴謹的基調，做到「長牙帶刺」、有稜有角。

會議還強調，要壓實企業主體責任，以巡視整改為契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線。