陸央企嚴控 禁收購、參股各類金融機構

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議表示，要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。 （美聯社）
大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議表示，要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。 （美聯社）

大陸國務院國資委表示，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。  

對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上也不予參股和增持。

大陸國務院國資委黨委近日召開擴大會議，會議主要有三大要點：一是促進區域協調發展；二是在金融領域落實全面從嚴治黨要求；三是充分認識就業工作。

在區域協調發展上，會議提及要一體化統籌推動中部地區崛起，並助力中部地區加快構建現代化產業體系，還要協同推進生態環境保護和綠色低碳發，建設美麗中部。

在金融領域上，會議強調，要立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴謹的基調，做到「長牙帶刺」、有稜有角。

會議還強調，要壓實企業主體責任，以巡視整改為契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線。

國務院 綠色 金融風險

延伸閱讀

台大系統推「大學之道」單車道 推動低碳通學路線

嘉義市淨零排放永續管理自治條例三讀 率先推動校園零排放接送區

00923有ESG還不夠加上低碳…適合定期定額的好標的！ 專家：牛市更會漲、熊市更抗跌

緯創淨零目標獲 SBTi 認證 確立科學基礎減碳目標

相關新聞

紫光展銳募資180億拚上市 通過新一輪股權融資

大陸晶片設計巨頭紫光展銳董事會表決通過新一輪股權融資，本輪融資金額超過人民幣40億元（約合新台幣180億元），投資方包括...

福斯中國團隊 將大砍人事成本

為推進在全球和中國大陸市場上的轉型，德國福斯汽車（陸稱：大眾汽車）將大砍成本。據第一財經報導，大眾汽車集團（中國）近日為...

陸央企嚴控 禁收購、參股各類金融機構

大陸國務院國資委表示，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、...

陸BMW電動車半價促銷 i3車型裸車售價72萬元

新浪科技報導，一家北京BMW（大陸稱「寶馬」）4S店裡，官方指導價人民幣35.39萬元起的BMW i3車型，如今已開始五...

極氪攻自駕 獲關鍵測試牌照 與賓士、比亞迪等競爭

大陸電動汽車品牌極氪（Zeekr）宣布，其自研的浩瀚智駕系統獲得上海市高快速路L3（Level 3）自動駕駛測試牌照，並...

華為折疊機 全球市占衝三成

市場研究機構集邦科技（TrendForce）指出，受限高維修率、高售價等問題困擾，預計2024年全球折疊手機出貨量約1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。