紫光展銳募資180億拚上市 通過新一輪股權融資

大陸晶片設計巨頭紫光展銳董事會表決通過新一輪股權融資，本輪融資金額超過人民幣40億元（約合新台幣180億元），投資方包括京滬兩地國資平台等。業內認為，本輪融資成功完成，意味紫光展 銳距離上市更近一步。

紫光展銳為大陸晶片設計產業龍頭企業之一 ，也是全球少數全面掌握2G／3G／4G／5G、Wi-Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一，在核心的5G領域，紫光展銳是全球少數5G晶片企業之一。

紫光展銳完成新一輪融資概況 圖／經濟日報提供

據了解，紫光展鋭本輪融資投資方包括京滬兩地國資平台，以及工銀資本管理有限公司、交銀金融資產投資有限公司、人保資本股權投資有限公司、中信建投、國泰君安、弘毅投資等知名金融機構。

去年年中，紫光展銳管理層變更，紫光集團委派集團執行副總裁馬道杰任紫光展銳董事並選派其為董事長。對於此次人事變動，紫光展銳希望外界關注馬道杰在紫光國微的工作背景以及IPO的融資經驗。

第一財經引述紫光內部人士稱，在新一輪融資過程中，紫光展銳面臨諸多挑戰，例如資本市場的波動、宏觀經濟不穩定及半導體行業的周期性下行壓力。此外，紫光集團歷史上一些問題也為融資帶來了額外的困難。

紫光展銳此前經歷四輪融資，上一輪融資為2021年4月，當時融資人民幣53.5億元，由上海國盛資本等四家機構投資，投後估值約為人民幣600億元；紫光展銳在2023年2月曾透露，公司正尋求新一輪融資，融資規模計畫不超過人民幣150億元。

國際調研機構Canalys發布的2024年第1季智慧手機處理器廠商出貨量排名顯示，紫光展銳當前的市占排名全球第四，首季出貨量年增64%達到2,600萬顆，全球市占達到9%，為前五大智慧手機處理器廠商中增速最快的廠商。Canalys稱，得益於紫光展銳主要合作夥伴傳音在亞太、歐洲、中東非及拉美地區等新興市場的擴張，這些地區智慧手機出貨量均有兩位數的增長幅度。

公開資訊顯示，2021年至2022年，紫光展銳營業收入分別為人民幣117億元、140億元，年增率78%、20%。