大陸9家車企 列首批智慧網聯汽車准入和上路通行試點

大陸工信部、公安部、住房和城鄉建設部及交通運輸部4日公告，有序展開智慧網聯汽車准入和上路通行試點，四部門組織專家對首次集中申報的方案進行初審和擇優評審，確定9個進入試點的聯合體。

公告顯示，9家車企為重慶長安汽車、比亞迪汽車、廣汽乘用車、上海汽車集團、北汽藍谷麥格納汽車、中國第一汽車集團、上汽紅岩汽車、宇通客車和蔚來汽車科技。每家車企會搭配使用主體，例如比亞迪和深圳市東潮出行科技、上海汽車集團和上海賽可出行科技。

四部門在2023年11月發布「開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知」，宣布具備量產條件、搭載自動駕駛功能的智慧聯網車在取得准入許可後，可在限定區域內開展上路通行試點。

據新華社，上述批准的組織實施試點，須逐步完成試點申報、產品准入試點、上路通行試點、試點暫停與退出、評估調整。9個聯合體目前只是完成試點申報階段的遴選，並不代表具有自動駕駛功能的智能網聯汽車取得准入許可或允許上路通行。