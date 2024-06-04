大砍固定及人事成本 福斯汽車在陸啟動項目「KI 10」

為透過投資推進在全球和中國的轉型，福斯汽車（陸稱「大眾」）將大砍成本。大眾汽車集團（中國）集團近日為旗下所有公司設立績效項目「KI 10」，該項目設立了明確目標：與2023年相比，未來三年將實現降本20%，包括固定成本和人員成本。

據第一財經報導，大眾汽車集團（中國）執行長貝瑞德（Ralf Brandstätter）、大眾汽車集團（中國）執行副總裁穆勇（Jörg Mull）、人資與流程負責人霍夫曼（Martin Hofmann）在5月30日發布這份公告文件，大眾汽車集團在中國區的子公司員工均收到該文件。

文件稱，未來兩年，效率將是關鍵，大眾汽車集團正在通過投資新技術來推進其在全球和中國的轉型，以保障未來的競爭力。中國激烈的市場環境為公司的財務業績帶來額外壓力，「若想保持競爭力，必須現在就為未來投資。為了能夠進行這些投資，中國業務的盈利能力是最重要的。自去年以來，我們中國的團隊一直努力在當地實施績效計劃。」

根據第一財經報導，大眾汽車過去長年是中國大陸市場銷量與市佔率第一，不過隨著大陸新能源汽車快速發展，外資車企受到衝擊。數據顯示，大眾汽車2023年在中國大陸市場累計交付323.6萬輛汽車，而比亞迪汽車的銷量為302萬輛。

福斯汽車集團CEO布魯姆（Oliver Blume）四月初接受德媒法蘭克福匯報（FAZ）專訪時坦言，在大陸電動車市場上，福斯汽車沒有做好準備，目前無法保持領先地位。福斯在電動車領域「跟不上」快速增長的大陸市場。

大眾汽車集團目前正在加速推進在中國大陸市場的電動化轉型。大眾中國4月11日宣布，大眾汽車集團投資25億歐元，進一步拓展位於合肥的生產及創新中心，以此強化本土研發。

同時，大眾汽車集團將在合肥生產兩款與小鵬汽車共同開發的大眾汽車品牌車型，其中首款車型為中型SUV，計劃於2026年投產。按照最新規劃，至2030年，大眾汽車集團旗下品牌將在中國市場提供超過30款純電動車型。