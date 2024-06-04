快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

「以舊換新」帶動 大陸新能源車5月銷量年增35%

中央社／ 上海4日電
大陸推出汽車市場利多政策，透過「以舊換新」補貼汽車消費帶動換車意願。中新社
大陸推出汽車市場利多政策，透過「以舊換新」補貼汽車消費帶動換車意願。中新社

中國推出汽車市場利多政策，透過「以舊換新」補貼汽車消費帶動換車意願。最新統計顯示，今年5月新能源客車批發銷量91萬輛，較去年同期增加35%、較前一個月增加16%。

中國商務部、財政部等7部門4月24日聯合印發「汽車以舊換新補貼實施細則」，從4月24日起至今年底，只要個人消費者報廢符合條件舊車，同時購買符合條件新能源汽車或節能型汽車，可給予一次性定額補貼。

第一財經4日報導指出，針對中國這波「以舊換新」帶動換車消費意願，乘用車市場信息聯席會（乘聯會）統計資料顯示，5月新能源客車廠商批發銷量91萬輛，年成長35%、月成長16%。

乘聯會表示，中國國家「以舊換新」政策實施後，各地方相對應政策措施也跟進推出，加上車市新品價格戰階段性降溫，市場消費熱情被激發、不再觀望，5月新能源客車市場進入相對較好的發展階段。

中銀證券剖析，新能源客車5月銷量在年增率、月增率等數據有明顯提升，景氣度持續攀升，推估隨著「以舊換新」、新能源汽車推進農村地區等政策實施，新能源汽車消費市場有望進一步擴大，全年銷量有望保持高景氣。

中國財政部官網3日發布消息指出，財政部日前下達2024年財政貼息和獎補資金人民幣64.4億元（約新台幣289.8億元），用於汽車「以舊換新」中央財政補貼資金預撥。

第一財經報導指出，除了中央補貼外，地方配套資金規模為47.58億元，中央、地方合計提供補貼111.98億元。這波「以舊換新」以提高技術、能耗、排放等標準為引導，支持符合要求的老舊汽車報廢更新，進一步擴大汽車消費。

台幣 消費者

延伸閱讀

財長：政院版財劃法 沒時間表

去年度所得稅收達8,885億

陸撥64億人民幣 補貼汽車以舊換新

參照新竹縣經驗 鍾東錦財政因應之道「把餅做大」

相關新聞

大砍固定及人事成本 福斯汽車在陸啟動項目「KI 10」

為透過投資推進在全球和中國的轉型，福斯汽車（陸稱「大眾」）將大砍成本。大眾汽車集團（中國）集團近日為旗下所有公司設立績效...

「以舊換新」帶動 大陸新能源車5月銷量年增35%

中國推出汽車市場利多政策，透過「以舊換新」補貼汽車消費帶動換車意願。最新統計顯示，今年5月新能源客車批發銷量91萬輛，較...

BMW在陸打五折促銷 72萬可入手BMW i3

新浪科技報導，一家北京BMW（大陸稱「寶馬」）4S店裡，官方指導價人民幣35.39萬元起的BMW i3車型，如今已開始5折...

陸證監會預告 將在陸家嘴論壇中發布資本市場相關政策

大陸證監會辦公廳副主任王利4日預告，大陸證監會將在本屆陸家嘴論壇中發布資本市場的相關政策措施。

不良貸款率上升 陸多家銀行招聘催收人才

大陸一些銀行為了因應逐漸提升的不良貸款率，澎湃新聞報導，近期大陸多家銀行如三湘銀行、光大銀行與微眾銀行等擬招聘催收人才。

產能過剩？中國新能源車全球市占升至67%

近年歐美批判中國產能過剩，新能源車是其中重要指標，根據最新數據顯示，今年4月，中國新能源車（含純電動車和混合動力車）的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。