「以舊換新」帶動 大陸新能源車5月銷量年增35%

中國推出汽車市場利多政策，透過「以舊換新」補貼汽車消費帶動換車意願。最新統計顯示，今年5月新能源客車批發銷量91萬輛，較去年同期增加35%、較前一個月增加16%。

中國商務部、財政部等7部門4月24日聯合印發「汽車以舊換新補貼實施細則」，從4月24日起至今年底，只要個人消費者報廢符合條件舊車，同時購買符合條件新能源汽車或節能型汽車，可給予一次性定額補貼。

第一財經4日報導指出，針對中國這波「以舊換新」帶動換車消費意願，乘用車市場信息聯席會（乘聯會）統計資料顯示，5月新能源客車廠商批發銷量91萬輛，年成長35%、月成長16%。

乘聯會表示，中國國家「以舊換新」政策實施後，各地方相對應政策措施也跟進推出，加上車市新品價格戰階段性降溫，市場消費熱情被激發、不再觀望，5月新能源客車市場進入相對較好的發展階段。

中銀證券剖析，新能源客車5月銷量在年增率、月增率等數據有明顯提升，景氣度持續攀升，推估隨著「以舊換新」、新能源汽車推進農村地區等政策實施，新能源汽車消費市場有望進一步擴大，全年銷量有望保持高景氣。

中國財政部官網3日發布消息指出，財政部日前下達2024年財政貼息和獎補資金人民幣64.4億元（約新台幣289.8億元），用於汽車「以舊換新」中央財政補貼資金預撥。

第一財經報導指出，除了中央補貼外，地方配套資金規模為47.58億元，中央、地方合計提供補貼111.98億元。這波「以舊換新」以提高技術、能耗、排放等標準為引導，支持符合要求的老舊汽車報廢更新，進一步擴大汽車消費。