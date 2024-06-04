BMW在陸打五折促銷 72萬可入手BMW i3

新浪科技報導，一家北京BMW（大陸稱「寶馬」）4S店裡，官方指導價人民幣35.39萬元起的BMW i3車型，如今已開始5折促銷，裸車價格為人民幣17萬元（約新台幣72萬元），價格直接「腰斬」。今年1月剛剛發布的BMW i5，經銷商也給出人民幣6萬元不等的報價優惠。外界認為，降價凸顯BMW中國在大陸國產新能源車衝擊下面臨的銷量困境。

BMW中國官網顯示，現款i3官方售價依舊為人民幣35.39萬元起。但經銷商報價大幅下跌，汽車之家顯示，北京經銷商報價為人民幣20.98萬至25萬元，優惠幅度高達人民幣14.49萬元，等於打6折。

報導指出，在有網站記錄的車主價格中，甚至有車主在5月5日，以人民幣18.65萬元的裸車價、人民幣19.41萬元的全款購車。

除了i3，甫上市4個月的i5也在降價，i5的廠商指導價為人民幣43.99萬至46.59萬元，而北京經銷商的報價則最高優惠6萬元，為人民幣37.99萬至40.59萬元。

降價外，BMW官方也推出換新補貼活動，在大陸官方人民幣1萬元以舊換新補貼基礎上，寶馬和MINI車主購買BMW純電動車型，可額外享受最高人民幣1.8萬元保險及購置稅補貼，或者0首付0利率金融方案，二者選其一；而非BMW和MINI車主購買純電動車型，可享受至高人民幣6,000元保險補貼。

BMW集團今年第1季財報顯示，其營收年增率微降0.6%，淨利潤則年減19.4%。其中中國市場銷量年減3.8%。值得注意的是，中國也是其全球範圍內唯一銷量下滑的主要單一市場。

對於BMW銷量下滑，分析認為原因有幾項：一方面大陸電動車市場競爭激烈，特別是自主品牌崛起給寶馬帶來壓力；另一方面BMW在電動化步伐不夠快，「油改電」模式遭受不少爭議。

此外，受到近期保時捷遭經銷商抗爭影響，車fans創始人孫少軍透露，BMW突然給所有經銷商門店發函，鑒於市場大背景和國產品牌帶來的巨大衝擊，決定給寶馬4S店開出多項大幅度補貼減免政策。但一位接近BMW的相關人士指出，BMW確實向經銷商提供系列支持舉措，主要是為了減輕經銷商的壓力，這些舉措以對內為主，對消費者端的影響不大。