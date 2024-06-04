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陸證監會預告 將在陸家嘴論壇中發布資本市場相關政策

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2024陸家嘴論壇將於19日至20日召開，論壇由大陸證監會主席吳清與上海市長龔正擔任共同輪值主席。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。路透
2024陸家嘴論壇將於19日至20日召開，論壇由大陸證監會主席吳清與上海市長龔正擔任共同輪值主席。圖為人們走在上海陸家嘴金融區的環型天橋上。路透

大陸證監會辦公廳副主任王利4日預告，大陸證監會將在本屆陸家嘴論壇中發布資本市場的相關政策措施。

上海市政府於4日舉行記者會介紹2024陸家嘴論壇相關狀況。會上指出，2024陸家嘴論壇將於19日至20日召開，本次論壇主題為「以金融高質量發展推動世界經濟增長」，2024陸家嘴論壇由大陸證監會主席吳清與上海市市長龔正擔任共同輪值主席。

由於大陸證監會吳清擔任本屆輪值主席，王利表示，「我們高度重視，深度參與論壇籌備工作。」

王利稱，吳清19日將出席論壇開幕式暨全體大會，並圍繞「以金融高質量發展推動世界經濟增長」的主題發表演講；大陸證監會副主席方星海、上海證券交易所理事長邱勇19日下午將在全體大會上，圍繞「科技創新與資本市場高質量發展」主題發表演講。

王利表示，大陸證監會將與上海市政府共同建立資本市場支持上海加快「五個中心」建設的協作工作機制，助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力，更好發揮上海在推進中國式現代化建設中的帶動和示範作用。

據了解，2024陸家嘴論壇將設有8場全體大會，議題涵蓋金融領域的熱點問題，包括「加強國際貨幣政策協調，應對全球經濟復甦挑戰」、「科技創新與資本市場高質量發展」、「綠色金融制度創新與市場激勵」、「對標高標準經貿規則，推動金融高水平制度性開放」、「銀髮經濟與養老金融」、「數字金融創新與法制」，以及「建設高質量普惠金融體系」等八個議題。

2008年以來，由上海市人民政府和國家金融管理部門共同主辦的「陸家嘴論壇」至今已成功舉辦十四屆。

上海 資本市場

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