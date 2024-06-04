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不良貸款率上升 陸多家銀行招聘催收人才

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸一些銀行為了因應逐日提升的不良貸款率，擬招聘催收人才。（中新社）
大陸一些銀行為了因應逐日提升的不良貸款率，擬招聘催收人才。（中新社）

大陸一些銀行為了因應逐漸提升的不良貸款率，澎湃新聞報導，近期大陸多家銀行如三湘銀行、光大銀行與微眾銀行等擬招聘催收人才。

三湘銀行5月31日公告指出，根據業務發展需要，現面向大陸全國引入高級催收管理人才、高級電催人才等七個職位的高級人才。

三湘銀行是大陸中部地區首家、全中國第八家民營銀行，由三一集團聯合漢森製藥等九家湖南省內知名民營企業共同發起設立，於2016年12月26日正式開業，註冊資本金人民幣30億元，註冊地湖南長沙。

據了解，高級電催人才將負責制定和執行電催管理制度和工作流程，負責管理電催團隊，同時對不同風險程度的逾期客戶催收工作進行督導並及時跟蹤後續情況。此外，還需定期對相關電催數據進行管理和分析，以隨時調整催收策略。

三湘銀行年報顯示，2023年三湘銀行實現營業收入年增8.05%；實現淨利潤年減6.63%。截至2023年末，三湘銀行不良貸款率1.75%，較2022年末上漲0.22個百分點；撥備覆蓋率154.08%，較2022年末下降15.45個百分點。

此外，光大銀行3日招聘公告顯示，零售與財富管理部客戶營運中心-專屬運營團隊電話催收職務擬招聘3人，負責對分配的貸後帳戶進行管理，對違約客戶及時進行電話告知等。

光大銀行3月發布財報顯示，該行不良貸款率與上年末持平，但不良貸款餘額有所上升，較上年末小幅增加28.02億元至人民幣474.76億元。

最新發布數據顯示，2024年第1季末，大陸商業銀行不良貸款餘額人民幣3.4兆元，較上季末增加人民幣1,414億元；商業銀行不良貸款率1.59%，較上季基本持平。

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