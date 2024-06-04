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字節跳動任命 前華納兄弟高層任全球總法律顧問

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
TikTok母公司字節跳動3日宣布任命前華納兄弟總法律顧問John Rogovin出任新任全球總法律顧問。（美聯社）
TikTok母公司字節跳動3日宣布任命前華納兄弟總法律顧問John Rogovin出任新任全球總法律顧問。（美聯社）

TikTok母公司字節跳動3日宣布任命John Rogovin出任新任全球總法律顧問。值得注意的是，TikTok在宣布委任訊息的博文中表示，John Rogovin在華納兄弟（Warner Bros Discovery）擔任總法律顧問逾12年，還曾在美國聯邦通信委員會和司法部任職。

TikTok行政總裁周受資指出，過去數年公司努力建立信任，以應對全球前所未有的法律和監管環境，在公司全球法律團隊的基礎上，相信John Rogovin會在這個重要時刻全力以赴。

TikTok在4月26日宣布，在美國的總法律顧問埃里希．安德森將在6月卸下該職，以公司特別顧問的身分，繼續全力專注於應對美國迫使字節跳動出售TikTok的挑戰。安德森是該公司在2020年成功阻止川普政府禁令以及去年讓法官阻止蒙大拿州禁令的關鍵人物。

據美國總統拜登4月24日新簽署的法案，TikTok必須在270天內從字節跳動剝離，否則TikTok將從蘋果和谷歌的美國應用商店下架，這實際上就是把TikTok排除在美國市場之外。而TikTok也針對該法案在5月初對美國聯邦政府提起告訴。外界也認為TikTok正在美國為生存而戰。

除了美國外，TikTok也正面臨來自全球各地的監管考驗。比如今年3月義大利競爭與市場管理局（AGCM）以TikTok未來充分檢查平台有害內容為由對「字節跳動」旗下三處TikTok公司處以總共1,000萬歐元罰款。

TikTok 字節跳動 美國

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