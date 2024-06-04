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陸國資委：央企不得新設、收購與新參股金融機構

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議表示，要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。（美聯社）
大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議表示，要從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構。（美聯社）

據大陸國資委官方網站訊息，大陸國務院國資委黨委3日召開擴大會議表示，要深入貫徹落實《防範化解金融風險問責規定（試行）》，從嚴控制增量，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持。

該次會議主要有三大要點：一是促進區域協調發展；二是在金融領域落實全面從嚴治黨要求；三是充分認識就業工作。

在區域協調發展上，會議提及要一體化統籌推動中部地區崛起，並助力中部地區加快構建現代化產業體系，還要協同推進生態環境保護和綠色低碳發，建設美麗中部。

在金融領域上，會議強調，要立足出資人定位，修改完善中央企業金融業務監管制度，突出嚴的基調，做到「長牙帶刺」、有稜有角；壓實企業主體責任，以巡視整改為契機，持續督促企業針對風險問題逐項落實整改措施，切實守住風險底線。

於就業方面，會議稱，要引導督促中央企業深入分析本企業人才需求，將當前所需與超前儲備相結合，深挖職位潛力、新增就業機會，盡可能為社會提供更多高質量就業機會，更好發揮「國聘」招聘平台作用，助力穩住高校畢業生就業基本盤。

與此同時，會議也表示，要加大對就業困難地區畢業生的招聘力度、積極幫助殘疾人實現就業與大力吸納農民工就業等。

職位 金融風險 高校

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