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王文濤：歐對陸電動汽車反補貼調查是典型保護主義

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議當地時間3日在馬德里召開。（圖／取自大陸商務部網站）
中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議當地時間3日在馬德里召開。（圖／取自大陸商務部網站）

中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議當地時間3日在馬德里召開。大陸商務部長王文濤表示，歐方以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。

王文濤稱，所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

據大陸商務部新聞稿，中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議由王文濤與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波共同主持。雙方就推動中西經貿關係高質量發展及共同關心的歐盟對中國電動汽車反補貼調查、便利兩國人員往來、政府採購、農食產品市場准入等議題深入交換意見。

王文濤表示，中西建交50多年來，兩國保持良性互動，積極開展互利合作，建立了新時期全面戰略夥伴關係。中方願同西方繼續提升貿易水平，推動雙向投資，加強中小企業對接和第三方市場合作，拓寬合作領域，推動多方互利共贏。同時希望西方發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。

奎爾波則表示，西方高度重視發展同中國的經貿關係，願繼續深化兩國戰略夥伴關係，同中方保持對話與合作，促進經貿合作平衡發展，推動兩國企業在汽車、可再生能源、工業機床和醫療設備等領域挖掘更多合作機會。

另，王文濤3日還與奎爾波共同會見西班牙工商界代表。王文濤指出，中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，中國商務部也建立了外資企業圓桌會議和協調機制。西班牙企業在華遇到困難和問題，歡迎通過上述機制反映，商務部將積極協調解決。

大陸商務部長王文濤（右）3日與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波共同主持召開中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤（右）3日與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波共同主持召開中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議。（圖／取自大陸商務部網站）

西班牙 電動汽車

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