陸中部博覽會 簽約284項目 總投資人民幣2511.48億元

第十三屆中國中部投資貿易博覽會（中部博覽會）2日在湖南長沙發布最新成果。據統計，中部六省共簽約項目284個，總投資人民幣2511.48億元。其中，大陸內資項目276個，總投資人民幣2412.43億元；外資項目8個，總投資美元13.7億。

中新社報導，中部博覽會自2006年起在湖南、河南、湖北、安徽、江西、山西等中部六省輪流舉辦，在推動中部崛起、推進中部對外開放等方面發揮了重要作用。

本屆中部博覽會展覽面積4萬平方公尺，設中央展區、中部六省專題展區、境外主題展區、生物醫藥展區等多個展區，共有32個國家和地區的商品參展，共1052家企業、2272名參展商、1487名專業採購商報名參展。

本屆中部博覽會首次採取六省大聯合招商模式，共舉辦相關活動25場。其中，重大活動4場，包括領導會見、中部投資促進推介會等；專題活動21場，主要圍繞中部六省特色優勢產業鏈、投資促進、產業轉移、數位金融等進行招商推介和合作對接，並根據跨國公司投資和考察意向，組織了跨國公司湖南市州行活動。

本屆中部博覽會以「開放創新 中部崛起」為主題，由大陸商務部和山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省政府及中國工業經濟聯合會共同主辦。