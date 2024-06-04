陸5月倉儲指數小幅回調 顯示業務需求恢復

根據中國物流與採購聯合會3日發布數據顯示，5月份中國倉儲指數為48.4%，較上月回落0.6個百分點。從分項指數看，倉儲業務需求有所恢復。

中新社報導，中儲發展股份有限公司副總裁王勇認為，5月份倉儲指數在收縮區間再次小幅回調，主要受期末庫存指數和企業員工指數下降影響，但新訂單指數和平均庫存周轉次數指數回升至擴張區間，顯示倉儲業務需求有所恢復，貨物周轉效率提高，供應鏈上下游銜接順暢，庫存去化速度加快。

從分項指數來看，新訂單指數為52.8%，較上月回升4.6個百分點，顯示倉儲業務需求有所恢復，訂單量有所增長。分品種來看，在假日消費需求提升和電商促銷活動提前備貨的帶動下，日用品、化妝品等商品新訂單指數漲幅較為顯著。

5月，平均庫存周轉次數指數為51.3%，較上月回升2.2個百分點；期末庫存指數為44%，在收縮區間繼續回落。兩項指數變化情況顯示，倉儲業務活動趨於活躍，商品周轉效率有所提高，供應鏈上下游銜接更加順暢，庫存去化速度加快，倉儲企業庫存量有所下降。 5月，業務活動預期指數為54.8%，仍位於擴張區間較好水平，表明企業信心仍然較為充足，對未來市場運行保持樂觀預期。

分析稱，近期，大規模設備更新和消費品以舊換新、超長期特別國債等宏觀組合政策正在有力推進，將持續增強經濟回升動力，有利於提振倉儲行業需求繼續回升，預計後期行業將恢複向好運行態勢。