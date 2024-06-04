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湖南攜手香港 開拓餐飲市場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

作為第十三屆中國中部投資貿易博覽會重要專題活動，6月2日，2024「味道湖南」港湘食品餐飲行業對接會在長沙舉行，旨在為兩地食品餐飲行業開拓市場提供新管道和新機遇。

中新社報導，香港特別行政區政府駐武漢經濟貿易辦事處主任郭偉勛介紹，香港和湖南經貿關係一直十分密切，香港不但是湖南最大的外資來源地，也是湖南的重要經貿夥伴。香港作為亞洲美食之都，市場成熟開放，湖南也一直在推動湘菜「出海」，把香港作為湘菜走出去的橋頭堡。希望通過此次活動，推動香港和湖南優勢互補和深度合作，促進更多湖南美食紮根香港，全球發展。

「湖南食品和茶葉企業已連續十六年參加香港美食博覽和香港茶展，吸引了大量國際買家的目光。」香港貿發局華東、華中首席代表呂劍表示，希望湖南企業繼續使用香港的國際展覽平台和網上交易平台，透過在線和線下的結合，建設湖南區域品牌，開拓國際市場。 　　「近20年來，湖南與香港一直保持緊密的經貿合作，香港的湘菜門店超20家，湘菜品牌10餘個。」湖南省商務服務中心黨委書記、主任張軍平表示，希望進一步加強兩地餐飲企業在食材供應、產品研發、品牌建設等方面的合作，推動「餐飲+旅遊」「餐飲+科技」「餐飲+文化」「餐飲+生態」等融合，共謀高質量發展。 　湖南的中華老字號品牌火宮殿計畫在香港開店，目前正在香港註册商標，尋找門店位置。「香港市場是很有潛力的市場，我們會在保持湘菜原汁原味的同時，開發一些新的產品，滿足當地的口味需求。」長沙火宮殿品牌連鎖管理有限公司負責人王有華說。

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