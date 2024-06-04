大陸百城二手房價又跌 連25月走低

大陸房產調研機構中指研究院近期發布報告指出，5月百城二手房平均價格為每平方公尺人民幣14,870元（約每坪新台幣22萬元），較4月下跌0.7%，已經連續25個月下跌，不過跌幅較4月收窄0.05個百分點。分析認為，取消限購等政策優化緩解二手房下跌的態勢。

中指研究院分析，當前業主「以價換量」帶動百城二手房價格繼續下探，市場成交量整體延續3、4月活躍態勢。

在新房部分，報告指出，5月百城新房平均價格為每平方公尺人民幣16,396元（約每坪新台幣24萬元），較4月上漲0.25%，年漲1.33%。報告稱百城新房價格月增率結構性上漲主要受到部分城市優質改善項目入市所帶動。

從漲跌城市看，5月百城二手房價格下跌城市已連續12個月超過90城，其中金華、常州等18個城市二手房價格較上月跌幅超過1%（含）; 5月百城新房價格較4月下跌城市數量為40個，較4月增加六個。

展望後市，報告稱，隨著核心一二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策兌現期，但市場恢復節奏仍依賴於民眾收入預期的轉變。此外，若地方國企收儲已建成未售商品房等消化存量的政策能夠較快落地，也將對改善房企現金流，化解行業風險產生正向作用。

大陸央行等部門在5月中旬聯合推出政策組合拳，內容包括調整房貸利率，降低首付比，同時支持地方國企「收儲」存量房，被稱為「517新政」，外界關注被視作史上最寬鬆的房貸政策能給房市帶來多大提升作用。

不過，政策要見效或需一段時日。事實上，大陸5月房市仍慘澹。此前據克而瑞數據顯示，5月百強房企實現銷售操盤金額人民幣3,224億元，較上期增3.4%，年減33.6%，但跌幅略有收斂，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。