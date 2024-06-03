大陸肉類消費不佳 牛肉價格跳水

原本高高在上的大陸牛肉價格在2024年迎來了一波跳水行情。在北京部分超市，牛肉的價格已經回到了每500克人民幣30多元；而在超市的電商平台上，冷凍牛肉的價格更是不斷走低，前兩年1千克裝的冷凍牛腱的價格多在人民幣99元左右，6月3日同樣的價格可以買到1.5千克裝，而部分凍牛腩的價格也跌至50元/千克以下。

第一財經報導，看到在濟南曆城區開牛羊肉店的肖女士表示，年後牛肉價格就開始滑坡，而近一個月來價格滑坡最為迅速。根據農業農村部的統計，近期國內批發市場牛肉平均價格比去年同期有18.4%的回落。

在2022年牛肉價格高峰之後，由於受到進口衝擊和淘汰奶牛加速進場的影響，疊加肉類消費不及預期，導致了本輪牛肉價格的大幅回落。

中食傲景投資有限公司總經理劉曉東表示，本輪牛肉價格下跌，核心原因還是由於市場供需失衡，但區別於傳統週期的結構性供給過剩。一方面，此前非洲豬瘟事件後，帶動了牛肉價格的快速上漲，帶動了市場養殖熱情，但隨著近期牛肉市場價格的下滑，部分養殖戶選擇提前出欄，導致供給量突然增大；另一方面，由於奶業也進入下行週期，淘汰的奶牛進入市場又加劇了市場供需矛盾。與此同時，由於人口結構、消費需求等方面的變化，影響了市場需求，綜合導致了市場供需失衡。

根據農業農村部公佈的統計資料，到2024年5月底，全國牛肉平均價格71.68元/千克，比前一周下跌1.2%，年跌16%。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產省份牛肉價格為58.34元/千克，比前一周下跌1.6%。全國農產品批發市場一周價格行情監測報告也顯示，5月24日到5月30日，牛肉價格為61.96元/千克，而去年同期這一價格還是75.93元/千克。

在業內看來，本輪牛肉價格的下滑主要是市場供需的階段性失衡所致。一方面，中國畜牧業協會牛業分會報告分析稱，2023年全國牛肉產量753萬噸，年增4.8%，牛肉進口274.4萬噸，年增2%，在市場需求不足的情況下，市場呈現相對供過於求的局面。同時，隨著稅率的逐步下調，進口牛肉低價優勢明顯，2023年進口牛肉的到岸價平均為5195美元/噸，年降21%。

物流與貿易新通道的建設，也加快了進口食材的流通效率。市場上進口牛肉的成本優勢變得更加明顯。據新華社日前報導，拉美國家烏拉圭的優質牛肉，正源源不斷地飄洋過海，來到中國西部內陸腹地重慶，成為重慶火鍋的上佳食材。西部陸海新通道的建成，將烏拉圭牛肉到中國西部地區的物流時間縮短20多天，每貨櫃節約成本約1.5萬元人民幣。

相對於價格親民的豬肉，牛肉以較高的營養價值和獨特口感等，近年來受到市場追捧，隨之中國牛肉產量逐年增加。

根據國家統計局資料，從2017年開始，中國牛肉出欄量開始迅猛增加，2017年為4265萬頭，2023年的時候則是5023萬頭。按存欄量來看，2017年牛肉存欄量是6617萬頭，2023年牛肉存欄量則達到了1.05億頭，大約增長了4000萬頭，存欄量增長幅度較大。

另外，由於奶價低迷，奶牛養殖戶虧損嚴重，大批量淘汰奶牛進入市場，雖然奶牛肉口感不佳，但一定程度上也加大了牛肉市場短期的供給量。

由於乳製品市場恢復不及預期，原奶價格不斷走低，到今年5月底，內蒙古、河北等10個主產省份生鮮乳平均價格3.37元/公斤，比前一周下跌0.3%，年跌12.7%。奶價的持續走低也導致奶牛養殖行業大面積虧損退出，大牧場也加快了低產牛淘汰的速度。

雖然官方並沒有公佈具體的奶牛存欄數變化，此前業內認為2023年新一輪調整以來，國內奶牛存欄數減少100萬頭左右，淘汰奶牛的價格也不斷走低，也衝擊了牛肉市場。

牛肉價格何時可以反彈，還要看現有肉牛產能的去化情況。目前雖然肉牛的市場價格已經跌破了一部分養殖戶的成本線，正常情況下部分養殖戶會主動離場，但由於大陸國內肉牛養殖集中度並不高，特別是北方一些散戶養殖成本並不清晰，比如草料、人工的成本較低，因此其對於低價的容忍度也更高。此外，進口牛肉的衝擊也要考慮在其中，國外整體肉牛養殖成本比國內更低。因此預計整體產能去化的週期會比較長，未來2年情況可能都不會特別樂觀。

獨立乳業分析師宋亮表示，近年來大陸國內肉牛存欄快速增長，又加上淘汰奶牛帶來增量，疊加需求端的放緩，共同導致牛肉價格的回落。淘汰奶牛價格大跌在某種程度上也反映了行業產能調整的強度，預計明年行業會觸底，衝擊肉牛市場的情況也會好轉。

中國畜牧業協會牛業分會報告也顯示，根據牛週期以及結合大陸國內經濟社會總體形勢判斷，2024年大陸國內肉牛市場行情大概率仍將低位運行。