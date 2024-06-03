快訊

PLG／林書豪轟33分 國王淘汰夢想家闖總冠軍戰

太驚悚！「蟑螂近親」集體入侵男宿 清大學生崩潰：好噁快逃

在台北工作還剩哪些「凹陷區」可以買？ 多人建議這2地：快上車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會見Nike集團總裁 陳吉寧喊話加大在滬投資力度

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海市委書記陳吉寧（右）3日上午會見美國Nike（耐克）集團總裁兼執行長唐若修一行。（取自上海發布微信公眾號）
上海市委書記陳吉寧（右）3日上午會見美國Nike（耐克）集團總裁兼執行長唐若修一行。（取自上海發布微信公眾號）

根據上海發布微信公眾號消息，上海市委書記陳吉寧3日上午會見美國Nike（耐克）集團總裁兼執行長唐若修一行時表示，上海堅定不移深化高水準改革開放；歡迎進一步加大在滬投資和創新力度，把更多新產品、新體驗、新技術放在上海。

陳吉寧在會晤時說，作為中國經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海堅定不移深化高水準改革開放，以市場化、法治化、國際化的一流營商環境支持全球企業深耕上海投資興業。

陳吉寧表示，Nike集團是擁有全球知名運動健身品牌的創新企業，並積極參與了上海國際消費中心城市和全球著名運動城市建設。他並說，歡迎掌握上海城市轉型、消費升級、科技創新加速的重要機遇，進一步加大在滬投資和創新力度，把更多新產品、新體驗、新技術放在上海，更好發揮資源和品牌優勢，推動更多首秀首秀首展、新興運動項目和民間人文交流登陸上海。

他還提到，上海將依托重點企業「服務包」制度，加強高效率溝通對接、提供優質便利服務，協助企業在滬實現更大發展。

根據陸方通報，唐若修介紹了企業在上海創新業務拓展情況。他表示，Nike有著長期深耕中國、深耕上海的強烈信念，將圍繞著創新研發、綠色供應鏈、人文交流等深化務實合作。更能掌握中國消費市場趨勢，依託在滬建立的Nike中國運動研究實驗室，研發推出更具創新力和未來感的新產品新體驗，把更多源自中國、上海的創新創意成果推向全球市場。

上海 品牌 運動

延伸閱讀

長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

恭喜！曾莞婷成最美女碩士 絕美畢業照曝光網讚「飄仙氣」

中製C919首次境外商飛 載120港生赴上海實習

關於氣墊鞋NIKE説了算！創新體驗活動登陸上海 引領運動未來

相關新聞

裁員數破萬？ 理想首款純電車銷量不理想傳對員工開刀

儘管大陸電動車製造商理想汽車最新數據顯示，5月交付新車35,020輛，年增23.8%，表現不俗。然而，陸媒近日指出，有員...

陸國際貿易談判副代表：若遭歐盟打壓 有能力採取措施

中國大陸近期持續就歐盟的「產能過剩」指控發聲。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激2日在希臘雅典表示，如歐方一意孤行...

陸人形機器人進廠「造車」！東風柳汽將引進WalkerS

大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。...

比亞迪與大陸車企強攻混合動力車 純電車的江山要不保了？

大陸車企近年布局混合動力成新時尚。截至目前，自主車企中的吉利、長安、長城、比亞迪、奇瑞、廣汽、上汽等車企，都拋出各自的混動發展計畫並發布混合動力技術平台。比亞迪近日再發表地表最強混動技術，混動才是車廠目前的心頭好？

會見Nike集團總裁 陳吉寧喊話加大在滬投資力度

根據上海發布微信公眾號消息，上海市委書記陳吉寧3日上午會見美國Nike（耐克）集團總裁兼執行長唐若修一行時表示，上海堅定...

華為越挫越勇！新PC進攻Arm架構 有望突破美晶片封殺？

就在美國拜登政府撤銷高通、英特爾向華為出口晶片許可證十多天後，華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的全新企業級桌上型電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構，系統為銀河麒麟桌面作業系統／統信（UOS）桌面作業系統。華為加入Arm PC競賽，它是如何突破美國PC晶片封殺？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。