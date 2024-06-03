會見Nike集團總裁 陳吉寧喊話加大在滬投資力度

根據上海發布微信公眾號消息，上海市委書記陳吉寧3日上午會見美國Nike（耐克）集團總裁兼執行長唐若修一行時表示，上海堅定不移深化高水準改革開放；歡迎進一步加大在滬投資和創新力度，把更多新產品、新體驗、新技術放在上海。

陳吉寧在會晤時說，作為中國經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海堅定不移深化高水準改革開放，以市場化、法治化、國際化的一流營商環境支持全球企業深耕上海投資興業。

陳吉寧表示，Nike集團是擁有全球知名運動健身品牌的創新企業，並積極參與了上海國際消費中心城市和全球著名運動城市建設。他並說，歡迎掌握上海城市轉型、消費升級、科技創新加速的重要機遇，進一步加大在滬投資和創新力度，把更多新產品、新體驗、新技術放在上海，更好發揮資源和品牌優勢，推動更多首秀首秀首展、新興運動項目和民間人文交流登陸上海。

他還提到，上海將依托重點企業「服務包」制度，加強高效率溝通對接、提供優質便利服務，協助企業在滬實現更大發展。

根據陸方通報，唐若修介紹了企業在上海創新業務拓展情況。他表示，Nike有著長期深耕中國、深耕上海的強烈信念，將圍繞著創新研發、綠色供應鏈、人文交流等深化務實合作。更能掌握中國消費市場趨勢，依託在滬建立的Nike中國運動研究實驗室，研發推出更具創新力和未來感的新產品新體驗，把更多源自中國、上海的創新創意成果推向全球市場。