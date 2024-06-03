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汽車以舊換新補貼 中國官方提供資金逾490億元

中央社／ 北京3日電

中國財政部官網今天公布預撥資金預算通知顯示，將提供人民幣111.98億元（約合新台幣493億元）的補貼，以支持符合政策要求的老舊汽車報廢更新，進一步擴大汽車消費。

在補貼資金中，中央資金占64.4億元，地方資金47.58億元。當局盼全年報廢汽車回收378萬輛。

為刺激內需消費，中國國務院今年3月公布「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，其中明確提到「開展汽車以舊換新」。

這項方案要求，加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費；組織全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業促銷活動，並引導行業有序競爭；嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車；因地制宜優化汽車限購措施等。

陸媒澎湃新聞引述分析指出，政策對於新能源車型的補貼力度較大，同時由於今年對於33萬元以下新能源汽車繼續免徵車輛購置稅，綜合來看，政策對於5萬至20萬元價格區間的新能源汽車銷量將發揮較強推動效果。

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