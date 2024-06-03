陸國際貿易談判副代表：若遭歐盟打壓 有能力採取措施

中國大陸近期持續就歐盟的「產能過剩」指控發聲。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激2日在希臘雅典表示，如歐方一意孤行，繼續打壓中國企業，中方有權、有足夠能力採取措施，捍衛中企合法利益。

據大陸商務部3日發布，凌激在當地時間2日於雅典主持召開希臘中資企業座談會時，做出上述表示。

凌激說，今年以來歐盟無視中國與成員國的互利合作，針對中國企業在歐投資和參與公共採購招標，以所謂補貼調查為名，虛構「中國產能過剩、不公平競爭」敘事，歪曲事實，密集採取一系列措施，給中國新能源產品等進入歐洲市場製造極大障礙，破壞公平競爭，擾亂中歐產業鏈供應鏈穩定和安全，與中歐氣候變遷合作的精神背道而馳，中方對此高度關注，強烈反對。

凌激表示，中方絕不允許歐盟故伎重演，對中希（指中國大陸和希臘）互利合作造成負面干擾，損害中希來之不易的經貿合作成果。

他重申，中方願與歐方一道認真落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，為雙方企業開展貿易投資合作提供開放、公平、可預期的健康市場環境。

凌激說，歐方領導人也公開表示，避免對華打貿易戰。希望歐方言行一致，不做任何可能導致貿易摩擦失控升級的事情，如歐方一意孤行，繼續打壓中國企業，中方有權、有足夠能力採取措施，捍衛中國企業的合法利益，切實維護好中歐經貿關係的大局。

值得注意的是，近日也在西班牙訪問的大陸商務部長王文濤，已多次就中歐經貿議題喊話，他於1日表示，中方希望通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級，如歐方言行不一，繼續打壓中國大陸企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。2日，王文濤繼續喊話，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。