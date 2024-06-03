陸人形機器人進廠「造車」！東風柳汽將引進WalkerS

大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。機構分析，2024年是人形機器人發展加速之年，產業落地化有望超預期。

協議提及，優必選工業版人形機器人Walker S 將進入東風柳汽，開展汽車製造過程中的安全帶檢測、車門鎖檢測、車燈蓋板檢測、車身質檢工位、車廂後蓋檢測、內飾總檢、油液加註、前橋分裝等一系列工作。此外還將和傳統自動化設備協作作業，解決複雜場景的柔性無人化生產。

上證報引述業內看法指出，雙方的戰略合作，是人形機器人在汽車製造場景深化應用的重要里程碑，將積極推動汽車工業的轉型升級。

事實上，大陸一些車企開始思考機器人造車，蔚來汽車智造工程人形機器人負責人乙鵬4月在「2024年中國人形機器人生態大會」上，向外界展示汽車製造與人形機器人對接的「可能性」。蔚來在「人形機器人造車」進行兩個嘗試：一是將類人機械臂固定於狹小空間內，利用5G、視覺算法等進行多任務作業，二是人形機器人的部分定項質檢等。

央視新聞此前報導，據機構發布最新報告顯示，預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破人民幣200億元。在生成式人工智能技術大爆發的當下，未來人形機器人更是極有可能實現超預期增長。

一段時間以來，人型機器人成為大陸產業火熱關鍵字。大陸工信部部長金壯龍近日在《求是》雜誌發表文章，表示要深入推進新型工業化，同時提到要開闢人工智能、人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深海空天開發等新賽道。

萬聯證券指出，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。

浙商證券預計，行業逐步由特斯拉驅動，轉向大陸國內、海外廠家雙輪驅動、內部政策催化的新階段。