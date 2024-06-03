快訊

2026新北選戰布局 侯友宜接班「挺劉排川」？李四川曝態度

英特爾執行長基辛格提前來台 宴請台廠高層…劉揚偉、陳俊聖都來了

端午連假都不通！基隆潮境公園崩塌近10樓高 估下周二搶通

陸人形機器人進廠「造車」！東風柳汽將引進WalkerS

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。圖取自上證報
大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。圖取自上證報

大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。機構分析，2024年是人形機器人發展加速之年，產業落地化有望超預期。

協議提及，優必選工業版人形機器人Walker S 將進入東風柳汽，開展汽車製造過程中的安全帶檢測、車門鎖檢測、車燈蓋板檢測、車身質檢工位、車廂後蓋檢測、內飾總檢、油液加註、前橋分裝等一系列工作。此外還將和傳統自動化設備協作作業，解決複雜場景的柔性無人化生產。

上證報引述業內看法指出，雙方的戰略合作，是人形機器人在汽車製造場景深化應用的重要里程碑，將積極推動汽車工業的轉型升級。

事實上，大陸一些車企開始思考機器人造車，蔚來汽車智造工程人形機器人負責人乙鵬4月在「2024年中國人形機器人生態大會」上，向外界展示汽車製造與人形機器人對接的「可能性」。蔚來在「人形機器人造車」進行兩個嘗試：一是將類人機械臂固定於狹小空間內，利用5G、視覺算法等進行多任務作業，二是人形機器人的部分定項質檢等。

央視新聞此前報導，據機構發布最新報告顯示，預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破人民幣200億元。在生成式人工智能技術大爆發的當下，未來人形機器人更是極有可能實現超預期增長。

一段時間以來，人型機器人成為大陸產業火熱關鍵字。大陸工信部部長金壯龍近日在《求是》雜誌發表文章，表示要深入推進新型工業化，同時提到要開闢人工智能、人形機器人、腦機接口、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深海空天開發等新賽道。

萬聯證券指出，特斯拉等科技巨頭在人形機器人行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落地可期。

浙商證券預計，行業逐步由特斯拉驅動，轉向大陸國內、海外廠家雙輪驅動、內部政策催化的新階段。

特斯拉 車廂

延伸閱讀

5月新車掛牌 n7交車1100輛持穩、特斯拉回到1824輛

華為擬跨足越野車 余承東曝：鎖定賓士G系列

路透：特斯拉準備向中國當局註冊FSD 考慮以月費方式銷售

Model 3煥新版開放試駕！特斯拉推「煥新一夏」全新試駕路線

相關新聞

陸人形機器人進廠「造車」！東風柳汽將引進WalkerS

大陸機器人公司優必選科技近日官宣，與東風柳汽正式簽署人形機器人應用戰略合作協議，共同推動人形機器人在汽車製造場景的應用。...

華為越挫越勇！新PC進攻Arm架構 有望突破美晶片封殺？

就在美國拜登政府撤銷高通、英特爾向華為出口晶片許可證十多天後，華為悄悄在官網上架一款型號為擎雲W515x的全新企業級桌上型電腦，搭載八核心麒麟9000C處理器，採用Arm架構，系統為銀河麒麟桌面作業系統／統信（UOS）桌面作業系統。華為加入Arm PC競賽，它是如何突破美國PC晶片封殺？

不滿低價銷售 大陸書商集體對京東停止發貨

在6月的「618」購物節即將來臨之際，中國圖書企業磨鐵集團不滿電商平台京東低價競爭的做法，決定對京東停止發貨。

長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

長三角14座城市的規劃系統負責人近日在上海商討上海大都市圈國土空間總體規劃，這是大陸首個跨省域都市圈國土空間規劃，涵蓋1...

地方政府沒錢 李稻葵：大陸需發行更多中央政府債務

中國大陸著名經濟學家李稻葵表示，由於地方政府資金短缺，無力投入資金和推動經濟增長，為此建議中國應該發行更多的中央政府債券...

陸網紅靖國神社石柱撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的

日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱，日前遭一名大陸網紅「鐵頭」惡意撒尿、塗鴉，引發許多日本民眾憤怒。對此，環球時報前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。