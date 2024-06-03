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不滿低價銷售 大陸書商集體對京東停止發貨

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
不滿低價銷售，大陸書商對京東發起抵制，停止供貨。（圖／取自微博）
不滿低價銷售，大陸書商對京東發起抵制，停止供貨。（圖／取自微博）

在6月的「618」購物節即將來臨之際，中國圖書企業磨鐵集團不滿電商平台京東低價競爭的做法，決定對京東停止發貨。

據第一財經報導，磨鐵集團創辦人沈浩波5月31日在微信朋友圈發文稱，磨鐵已經全面對京東停止發貨，並一再對京東低價亂價擾亂市場秩序的行為表示反對，但京東無視該訴求，要繼續強行讓磨鐵的產品參加低價促銷，「這是在反覆用腳踩著我們的臉在地上摩擦」。

沈浩波表示，磨鐵將採取三項措施，包括採取法律手段、繼續對京東停止發貨，以及繼續要求京東下架並退回所有磨鐵的產品。他並呼籲電商合作伙伴不要跟價，「陪我們扛過這一輪」。

對此，報導引述一名京東圖書採銷員工在微信朋友圈發文的截圖稱，京東圖書618的活動目標只是讓更多消費者買到便宜的好書。京東從來沒有要站在出版社和行業的對立面，雙方理應是一個陣營的夥伴，希望能和大家一起把好書、好價帶給消費者。

這名員工還說，京東對自營圖書擁有合法的自主定價權，願意讓出更多的利潤，讓消費者受益。

21經濟網指出，一周前，面對超過50家出版社發函抵制，京東方面似乎同樣是以一張採銷員工朋友圈截圖進行迴應。

針對京東和出版社的矛盾，上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭對第一財經表示，如果京東利用自己的優勢地位強迫出版社參加促銷，中國反壟斷法確實有對此的制約規定。

游雲庭說，從實際情況看，京東更像是強勢渠道，但沒有達到濫用市場支配地位的程度。出版社也可以根據雙方的合同和大陸《民法典》起訴其違約，或者根據《電子商務法》進行維權。

微信 消費者 電商

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